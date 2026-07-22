/धनबाद: झिलिया नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा अस्थायी डायवर्सन, कुमारधुबी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद

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Dhanbad News: धनबाद के निरसा अनुमंडल के कुमारधुबी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण झिलिया नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन झिलिया पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन बह गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने निर्माण एजेंसी और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द वैकल्पिक मार्ग बहाल करने की मांग की है.
लगातार बारिश के कारण झिलिया नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और तेज बहाव की चपेट में आने से निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया. कई लोगों को मजबूरी में लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त बर्बादी हुई.
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. लोगों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए डायवर्सन को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए था. उनका आरोप है कि पुल निर्माण कार्य की धीमी गति और लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.
क्षतिग्रस्त डायवर्सन की जानकारी मिलने पर शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने निर्माण एजेंसी (संवेदक) से जल्द से जल्द डायवर्सन की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन बहाल करने का आग्रह किया. वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.