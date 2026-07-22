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धनबाद: झिलिया नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा अस्थायी डायवर्सन, कुमारधुबी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद

Dhanbad News: धनबाद के कुमारधुबी में लगातार बारिश से झिलिया नदी उफान पर आ गई. निर्माणाधीन झिलिया पुल के पास बना अस्थायी डायवर्सन बह जाने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया. लोगों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:53 AM IST
धनबाद: झिलिया नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा अस्थायी डायवर्सन, कुमारधुबी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद
Image Credit: झिलिया नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा अस्थायी डायवर्सनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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