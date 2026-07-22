/धनबाद रोजगार मेला: 19 कंपनियों ने 1976 पदों पर निकाली सीधी भर्ती, अभ्यर्थियों को मिला ऑफर लेटर

1976 रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया

रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे. विभिन्न निजी कंपनियों ने अपनी जरूरत के अनुसार, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया और योग्य उम्मीदवारों का चयन किया. कुल 1976 रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिनमें 760 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. कार्यक्रम में जिला नियोजन पदाधिकारी पदमा कुमारी ने अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे रोजगार मेले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने युवाओं से अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की.