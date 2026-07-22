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धनबाद रोजगार मेला: 19 कंपनियों ने 1976 पदों पर निकाली सीधी भर्ती, अभ्यर्थियों को मिला ऑफर लेटर

धनबाद रोजगार मेले में 1976 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई. इस दौरान चयनित युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया. 19 प्राइवेट कंपनियों ने जॉब स्टॉल लगाए गए थे, महिलाओं के लिए 760 पद आरक्षित किया गया है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 22, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:20 PM IST
धनबाद रोजगार मेला: 19 कंपनियों ने 1976 पदों पर निकाली सीधी भर्ती, अभ्यर्थियों को मिला ऑफर लेटर

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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