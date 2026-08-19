/धनबाद जंक्शन पर RPF की बड़ी कार्रवाई, 40 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

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Dhanbad News: धनबाद जंक्शन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ RPF को बड़ी सफलता मिली है. प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर नियमित जांच के दौरान RPF जवानों ने दो ट्रॉली और तीन पिट्ठू बैग से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया. इस मामले में दो संदिग्ध तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में दोनों के ओडिशा से गांजा लेकर धनबाद पहुंचने और यहां से उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में होने की बात सामने आई है.
RPF जवान नियमित चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें दो ट्रॉली और तीन पिट्ठू बैग संदिग्ध नजर आए. सामान की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ. जांच में इसकी पहचान गांजा के रूप में हुई. बरामद गांजे की कुल मात्रा करीब 40 किलो बताई जा रही है. जिला मजिस्ट्रेट राम प्रवेश सिंह की मौजूदगी में नशीले पदार्थ को जब्त कर नियमानुसार सील किया गया.
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर सुबह-सुबह धनबाद पहुंचे थे. इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश जाना था. हालांकि, धनबाद जंक्शन पर जांच के दौरान दोनों RPF के हत्थे चढ़ गए. दोनों के बिहार निवासी होने की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. करीब 40 किलो गांजे की बरामदगी को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.