Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /धनबाद में एक बार फिर भू-धंसान का कहर: तेज धमाके के साथ धंसी जमीन, 4 मकान जमींदोज

धनबाद में एक बार फिर भू-धंसान का कहर: तेज धमाके के साथ धंसी जमीन, 4 मकान जमींदोज

Dhanbad News: धनबाद के लोयाबाद में रविवार को तेज आवाज के साथ अचानक जमीन धंस गई. हादसे में चार मकान प्रभावित हुए, जबकि दो पूरी तरह जमींदोज हो गए. लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं से कोयलांचल में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:18 PM IST
धनबाद में एक बार फिर भू-धंसान का कहर: तेज धमाके के साथ धंसी जमीन, 4 मकान जमींदोज
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गयाजी में ऑनलाइन पिंडदान के खिलाफ पंडों का विरोध तेज
2
3
4
5