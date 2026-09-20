/धनबाद में एक बार फिर भू-धंसान का कहर: तेज धमाके के साथ धंसी जमीन, 4 मकान जमींदोज

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कोयलांचल में भू-धंसान की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को लोयाबाद थाना क्षेत्र के सात नंबर मुस्लिम मोहल्ले में तेज आवाज के साथ अचानक जमीन धंस गई. इसकी चपेट में चार मकान आ गए, जिनमें से दो पूरी तरह जमींदोज हो गए. मकानों में रखा गृहस्थी का सामान भी जमीन के भीतर समा गया. हालांकि, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जमीन धंसने से पहले तेज धमाके जैसी आवाज हुई. इसके बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकलने लगे. आसपास के लोगों में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई. बताया गया कि प्रभावित मकानों में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना की सूचना मिलने पर लोयाबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर बैरिकेडिंग कर दी. लोगों को खतरे वाले हिस्से में जाने से रोक दिया गया है.