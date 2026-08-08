/धनबाद भू-धंसान मामलाः मेयर ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार, जीएम ने रात में रेस्क्यू से किया इनकार

छाताबाद में जमीन धंसने की दूसरी घटना

बाघमारा के सर्कल ऑफिसर (CO) गिरजानंद किस्कू, जनरल मैनेजर (GM) सत्यकाम आनंद और CISF के जवान मौके पर पहुंचे. हालांकि, BCCL अधिकारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस घटना के लिए BCCL STG आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया. मेयर ने बताया कि एक महीने के अंदर छाताबाद में जमीन धंसने की यह दूसरी घटना है और यह ताजा घटना पिछली घटना से ज्यादा गंभीर है. स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मेयर ने कहा कि BCCL को यह तय करना होगा कि निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इस मामले की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है. इस बीच, बाघमारा CO ने जमीन धंसने की एक बड़ी घटना की पुष्टि की और बताया कि 20 घर ढह गए हैं.