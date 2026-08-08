/धनबाद भू-धंसान मामलाः मेयर ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार, जीएम ने रात में रेस्क्यू से किया इनकार

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धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में एक महीने के अंदर दूसरी बार जमीन धंसने की घटना हुई है. पिछली घटना 7 जुलाई को हुई थी, जिससे कई घरों में दरारें आ गई थीं और तालाब का पानी धंसी हुई जमीन के अंदर चला गया था. एक महीने बाद फिर जमीन धंसने की एक और बड़ी घटना हुई है, जिसमें 20 घर जमीन में समा गए हैं. घटनास्थल पर हालात चिंताजनक हैं. घटना की खबर मिलने पर मेयर संजीव सिंह हालात का जायजा लेने पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानकारी ली.
छाताबाद में जमीन धंसने की दूसरी घटना
बाघमारा के सर्कल ऑफिसर (CO) गिरजानंद किस्कू, जनरल मैनेजर (GM) सत्यकाम आनंद और CISF के जवान मौके पर पहुंचे. हालांकि, BCCL अधिकारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस घटना के लिए BCCL STG आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया. मेयर ने बताया कि एक महीने के अंदर छाताबाद में जमीन धंसने की यह दूसरी घटना है और यह ताजा घटना पिछली घटना से ज्यादा गंभीर है. स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मेयर ने कहा कि BCCL को यह तय करना होगा कि निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इस मामले की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है. इस बीच, बाघमारा CO ने जमीन धंसने की एक बड़ी घटना की पुष्टि की और बताया कि 20 घर ढह गए हैं.
लोगों के रहने के लिए राहत शिविर का आयोजन
पिछली घटना के बाद, 12 लोगों की पहचान दूसरी जगह बसाने के लिए की गई थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया. प्रशासन ने वहां से जाने में मदद के लिए 50,000 रुपए देने का भी भरोसा दिलाया था. फिलहाल, लोगों के रहने के लिए राहत शिविरों में इंतजाम किए गए हैं. सभी को दूसरी जगह बसाने की कोशिशें की जाएंगी और जिला प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है. इस बीच, BCCL के जनरल मैनेजर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रभावित लोगों को दूसरी जगह बसाया जाएगा. हालांकि, रात में बचाव कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है.