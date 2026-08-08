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धनबाद भू-धंसान मामलाः मेयर ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार, जीएम ने रात में रेस्क्यू से किया इनकार

धनबाद के छाताबाद में भूस्खलन के बाद, BCCL, जिला प्रशासन और मेयर घटनास्थल पर पहुंचे. BCCL के GM ने रात में बचाव कार्य करने से इनकार कर दिया. वहीं, मेयर ने इस घटना के लिए BCCL को जिम्मेदार ठहराया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:46 AM IST
धनबाद भू-धंसान मामलाः मेयर ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार, जीएम ने रात में रेस्क्यू से किया इनकार
Image Credit: धनबाद भू-धंसान मामलाः मेयर ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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