/धनबाद में फिर भू-धसान, आधा दर्जन घर हुए जमींदोज, बाल-बाल बचे पीड़ित परिवार

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धनबाद जिले में लगातार हो रही अवैध कोयला खनन के कारण अब लोग बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने को मजबूर हैं. यहां बीते कुछ वर्षों से भूमिगत आग और भू-धंसान की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. रविवार (4 अगस्त) को एक बार फिर से भू-धंसान की घटना हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए. घटना कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टेड गोविंदपुर गांव की है. यहां अचानक जमीन धंसने से करीब आधा दर्जन घर जमीन के अंदर समा गए.
भू-धंसान से दहशत में स्थानीय लोग
घटना के वक्त ज़ी मीडिया के संवाददाता गांववालों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक घर जमींदोज हो गया. भू-धंसान की इस घटना में देखते ही देखते पूरा घर जमीन के अंदर समा गया. वाहनों समेत घर में रखे पूरे सामान को जमीन निगल गई. अचानक हुए भू-धंसान के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए.
बारिश में बढ़ीं भू-धंसान की घटनाएं
स्थानीय महिला का कहना है कि वह रात के समय खाना बना रही थी. इसी दौरान तेज आवाज के साथ अचानक भू-धंसान होने लगा. इस दौरान सभी लोगों ने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई. बता दें कि बारिश के मौसम में कतरास क्षेत्र में जमीन धंसने की घटनाएं काफी सामने आ रही हैं. इससे लोगों के बीच घर और जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
लगातार भू-धंसान से ग्रामीणों में नाराजगी
जानकारी के अनुसार, भू-धंसान की सूचना मिलते ही एकेडब्ल्यूएमसी (AKWMC) कोलियरी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने घटनास्थल के चारों ओर लाल फीता लगाकर क्षेत्र को घेर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति उस ओर न जा सके. वहीं, लगातार भू-धंसान की घटनाओं से अब गांव वालों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है.
'एक दर्जन से अधिक लोग बेघर हो चुके'
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल से अबतक इसी स्थान पर चार बार भूधंसान की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग बेघर हो गए हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास तथा उचित मुआवजे की मांग की है. फिलहाल, पुलिस और बीसीसीएल प्रबंधन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खतरनाक क्षेत्र का लाल घेरा से घेराबंदी की और आगे के खतरों को टालने में जुटा हुआ है.
रिपोर्ट- नितेश मिश्रा