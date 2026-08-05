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धनबाद में फिर भू-धसान, आधा दर्जन घर हुए जमींदोज, बाल-बाल बचे पीड़ित परिवार

Dhanbad Landslide: धनबाद जिले में लगातार हो रही अवैध कोयला खनन के कारण भूमिगत आग और भू-धंसान की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. रविवार (4 अगस्त) को एक बार फिर से भू-धंसान की घटना हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:00 AM IST
धनबाद में फिर भू-धसान, आधा दर्जन घर हुए जमींदोज, बाल-बाल बचे पीड़ित परिवार
Image Credit: धनबाद में फिर भू-धसान, आधा दर्जन घर हुए जमींदोज, बाल-बाल बचे पीड़ित परिवार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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