/धनबाद में लुटेरी दुल्हन के कारनामे, शादी के नाम पर राजस्थान के परिवार को लूटा, सिंदूरदान के बाद हुआ कांड!

धनबाद में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग से जुड़ा एक ताजा मामला सामने आया है. इस बार राजस्थान के अलवर से शादी करने आए एक परिवार के साथ भारी ठगी और मारपीट की गई है. दुल्हा और उसके परिवार का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने शादी का झांसा देकर उनसे रुपये ऐंठ लिए और बाद में मारपीट भी की. पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन और सारा सामान छीन लिया और फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के अरवल जिला के बगडतराय गांव के रहने वाले श्याम नट अपने बेटे गुल्लू की शादी के सिलसिले में अपने परिवार के साथ बरवाअड्डा आए थे. यहां लड़की पक्ष के लोग पहले से मौजूद थे.