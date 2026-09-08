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धनबाद में लुटेरी दुल्हन के कारनामे, शादी के नाम पर राजस्थान के परिवार को लूटा, सिंदूरदान के बाद हुआ कांड!

राजस्थान से धनबाद शादी करने आए एक परिवार को ठगी और मारपीट का शिकार होना पड़ा. लड़की पक्ष ने शादी का झांसा देकर रुपये ऐंठे, सिंदूरदान कराया और फिर लूटपाट कर फरार हो गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 08, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:58 AM IST
धनबाद में लुटेरी दुल्हन के कारनामे, शादी के नाम पर राजस्थान के परिवार को लूटा, सिंदूरदान के बाद हुआ कांड!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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