Dhanbad News: भीषण गर्मी में मंडलकेदुआडीह बस्ती की बिजली-पानी ठप, ग्रामीणों ने दी BCCL के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

Dhanbad News: BCCL बरोरा एरिया-1 के एएमपी कोलियरी के समीप स्थित मंडलकेदुआडीह बस्ती के ग्रामीण इन दिनों भारी जल संकट और बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं. 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच पिछले 5-6 दिनों से बस्ती की बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है. ग्रामीणों का आरोप है कि BCCL प्रबंधन उन्हें जबरन हटाने के लिए यह अमानवीय हथकंडा अपना रहा है. इस गंभीर मुद्दे को लेकर बस्ती की महिलाओं और स्थानीय रैयतों ने अपनी आवाज बुलंद की है. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली-पानी नहीं होने से छोटे बच्चों का गर्मी से बुरा हाल है. रात-दिन बच्चे सो नहीं पा रहे हैं और बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है.

ग्रामीणों का आरोप है कि BCCL प्रबंधन उचित मुआवजा और नियोजन दिए बिना उन्हें जबरन वहां से हटाना चाहता है. उत्खनन और धूल के कारण बस्ती के लोगों को सांस लेने में तकलीफ, खांसी और दमा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय ग्रामीणों ने BCCL बरोरा एरिया-1 के GM किशोर कुमार सिंह और प्रोजेक्ट ऑफिसर त्रिभुवन सिंह चौहान पर अंग्रेजों जैसा शासन और रावण राज चलाने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर घरों से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर भारी उत्खनन कर गहरी खाई बना दी गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

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ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में लगभग 42 रैयतों के घर हैं. उनका कहना है कि विस्थापन को लेकर वर्ष 2015 में एक लिखित समझौता हुआ था, जिसके तहत विस्थापितों को उचित जगह, घर और जमीन का मुआवजा दिया जाना था. लेकिन BCCL प्रबंधन अब उस समझौते से मुकर रहा है और केवल घर का पैसा देकर जमीन छोड़ने का दबाव बना रहा है. इस संबंध में ग्रामीणों ने DC, SP, CO और DGMS सहित तमाम उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

मंडलकेदुआडीह बस्ती के लोगों ने BCCL प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर बस्ती की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. ग्रामीण रणधीर वर्मा चौक, DC ऑफिस और BCCL के एरिया कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठेंगे. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि इस भीषण गर्मी या डस्ट के कारण बस्ती के किसी भी बच्चे या व्यक्ति के जान-माल का नुकसान होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी GM किशोर कुमार सिंह और PO त्रिभुवन सिंह चौहान की होगी.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा