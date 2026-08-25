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धनबाद में विधायक जयराम महतो के कथित अभद्र व्यवहार पर पुलिस एसोसिएशन का आक्रोश, 24 घंटे में माफी की मांग

Dhanbad News: धनबाद में बरवाअड्डा थाना प्रभारी के साथ डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा कथित गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है. एसोसिएशन ने विधायक से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:55 PM IST
धनबाद में विधायक जयराम महतो के कथित अभद्र व्यवहार पर पुलिस एसोसिएशन का आक्रोश, 24 घंटे में माफी की मांग
Image Credit: धनबाद में विधायक जयराम महतो के कथित अभद्र व्यवहार पर पुलिस एसोसिएशन का आक्रोश

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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