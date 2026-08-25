/धनबाद में विधायक जयराम महतो के कथित अभद्र व्यवहार पर पुलिस एसोसिएशन का आक्रोश, 24 घंटे में माफी की मांग

पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस में एसोसिएशन, रांची के निर्देश के अनुसार धनबाद जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे. पदाधिकारियों ने कहा कि इसके बाद भी यदि विधायक आम जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो संगठन आगे की कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारियों से अनुमति लेगा. आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी और कर्मी कर्तव्य से अनुपस्थित रहकर भी विरोध दर्ज करा सकते हैं. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि माफी मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर विचार किया जाएगा.