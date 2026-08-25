/धनबाद में विधायक जयराम महतो के कथित अभद्र व्यवहार पर पुलिस एसोसिएशन का आक्रोश, 24 घंटे में माफी की मांग

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Dhanbad News: धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा कथित रूप से गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के मामले को लेकर धनबाद पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा आक्रोश जताया है. विधायक के कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर पुलिस एसोसिएशन ने मंगलवार को धनबाद पुलिस केंद्र में प्रेसवार्ता कर घटना पर खेद जताया और विधायक से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.
झारखंड पुलिस एसोसिएशन शाखा धनबाद के पदाधिकारियों ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे व्यवहार से पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. एसोसिएशन ने कहा कि पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ऐसे में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, बरवाअड्डा थाना प्रभारी ने इस संबंध में पुलिस एसोसिएशन झारखंड, रांची के अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित फोन पर गाली-गलौज के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ बरवाअड्डा थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया. आरोप है कि इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने टेबल पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया.
पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस में एसोसिएशन, रांची के निर्देश के अनुसार धनबाद जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे. पदाधिकारियों ने कहा कि इसके बाद भी यदि विधायक आम जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो संगठन आगे की कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारियों से अनुमति लेगा. आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी और कर्मी कर्तव्य से अनुपस्थित रहकर भी विरोध दर्ज करा सकते हैं. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि माफी मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर विचार किया जाएगा.