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धनबाद में महासंग्राम: निरसा की सड़कों पर कल टकराएंगे सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी, प्रशासन अलर्ट

धनबाद के निरसा में राजनीतिक ताकत का बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां 15 जुलाई को सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी आमने-सामने होंगे. कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:54 PM IST
धनबाद में महासंग्राम: निरसा की सड़कों पर कल टकराएंगे सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी, प्रशासन अलर्ट
Image Credit: धनबाद में महासंग्राम (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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