/धनबाद में महासंग्राम: निरसा की सड़कों पर कल टकराएंगे सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी, प्रशासन अलर्ट

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धनबाद की राजनीति में सांसद ढुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव अब सड़क पर उतरने वाला है. दोनों नेता एक-दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब 15 जुलाई को निरसा में अलग-अलग शक्ति प्रदर्शन और जनसभा करने जा रहे हैं. एक ओर सांसद ढुलू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर समर्थकों के साथ उतरेंगे, तो दूसरी ओर विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय लोगों को रोजगार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के मुद्दे पर जनसभा करेंगे.
अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन
दोनों कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. पिछले कई दिनों से सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है. दोनों नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. अब यह राजनीतिक मुकाबला शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है. 15 जुलाई को दोनों नेताओं ने निरसा में अलग-अलग जनसभा का ऐलान किया है. सांसद ढुलू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सभा करेंगे. वहीं, विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे.
राजनीतिक ताकत या सियासी टकराव?
दोनों सभाओं में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. 15 जुलाई को निरसा की राजनीति का यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक ताकत दिखाने तक सीमित रहेगा या फिर सियासी टकराव का रूप लेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. फिलहाल जिला प्रशासन का पूरा फोकस कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है, ताकि दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
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