/धनबाद में महासंग्राम: निरसा की सड़कों पर कल टकराएंगे सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी, प्रशासन अलर्ट

अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन

दोनों कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. पिछले कई दिनों से सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है. दोनों नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. अब यह राजनीतिक मुकाबला शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है. 15 जुलाई को दोनों नेताओं ने निरसा में अलग-अलग जनसभा का ऐलान किया है. सांसद ढुलू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सभा करेंगे. वहीं, विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे.