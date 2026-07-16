/धनबाद में पिता ने बेच दी पुरानी स्कूटर, तो नाराज बेटे ने ले ली जान, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

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धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में सगे बेटे ने अपने पिता की हत्या पुरानी स्कूटर बेच देने पर लाठी से मार-मारकर हत्या कर दिया. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल के बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, आरोपी बेटे ने हत्या की बात पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है.
दरअसल, बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड पंचायत भवन के समीप खैरबाड़ी टोला के 28 वर्षीय माथुर गोप ने अपने पिता 55 वर्षीय विनोद गोप को पीट-पीट कर हत्या कर दिया. घटना की खबर मिलते ही बलियापुर पुलिस घटनास्थल पहुंची. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए धनबाद भेज दिया.
पुलिस ने हत्या के आरोपी माथुर गोप को गिरफ्तार कर लिया. दोलाबड़ पंचायत भवन के पास पुलिस ने शव बरामद किया. शव जहां पड़ा था, उससे करीब 30 मीटर की दूरी पर सड़क पर खून के धब्बे थे. मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान थे. घटनास्थल पर पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला कि विनोद गोप को उनके पुत्र माथुर गोप ने बेहरमी से पिटाई कर हत्या कर दी है.
बताया जाता है कि पिता-पुत्र के बीच हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उनके पिता विनोद गोप ने घर की पुरानी स्कूटर और साइकिल बेच दी है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सड़क से हटाकर किनारे पर फेंक दिया.
मृतक की साइकिल और उनके पुत्र माथुर गोप की चप्पल उक्त सुनसान घर के पास पड़ी थी. आरोपी अपनी साइकिल और चप्पल लेने घटनास्थल पहुंचा, तो लोगों को उस पर संदेह हुआ. आरोपी कभी कभार मजदूरी करता था. अक्सर वह नशे की हालत में घूमता-फिरता था. मृतक की दो पुत्रियां हैं, जो बंगाल अपनी ससुराल में रहती हैं.