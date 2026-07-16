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धनबाद में पिता ने बेच दी पुरानी स्कूटर, तो नाराज बेटे ने ले ली जान, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

Dhanbad Murder: बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड पंचायत भवन के समीप खैरबाड़ी टोला के 28 वर्षीय माथुर गोप ने अपने पिता 55 वर्षीय विनोद गोप को पीट-पीट कर हत्या कर दिया. घटना की खबर मिलते ही बलियापुर पुलिस घटनास्थल पहुंची. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए धनबाद भेज दिया.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:45 PM IST
धनबाद में पिता ने बेच दी पुरानी स्कूटर, तो नाराज बेटे ने ले ली जान, पुलिस गिरफ्त में आरोपी
Image Credit: (Z News) पिता ने बेच दी थी पुरानी स्कूटर, गुस्से में आकर नशेड़ी बेटे ने कर दी हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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