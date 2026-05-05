Dhanbad Good News: धनबाद को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज, 400 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर होगा निर्माण

Dhanbad Good News: धनबाद वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. शहर को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है. इसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है. साथ ही, सदर अस्पताल परिसर में जमीन चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो जल्द ही धनबाद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

मेडिकल कॉलेज निर्माण की दिशा में अहम कदम

धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. सिविल सर्जन की देखरेख में सदर अस्पताल परिसर में जमीन चिन्हित करने का काम जारी है. इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई जा रही है. यह परियोजना लंबे समय से जमीन के अभाव में अटकी हुई थी, लेकिन अब इसमें तेजी आई है. जरूरत पड़ने पर अस्पताल परिसर के बाहर भी जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है. सदर अस्पताल में जमीन की मापी का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू होने की संभावना है.

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स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का निर्देश

धनबाद दौरे के दौरान, RDD डॉ. विजय शंकर ने सिविल सर्जन के कार्यालय का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की पहचान करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, DC और SSP के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया. पुरानी इमारतों को गिराने के बाद, अब नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की तैयारियां चल रही हैं. यह पूरी परियोजना राज्य सरकार, DMFT और CSR पहलों से मिलने वाले फंड की मदद से पूरी की जाएगी. मेडिकल कॉलेज के निर्माण से न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे.