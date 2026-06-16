/Dhanbad News: प्रेमी युगल के साथ क्या हुआ? युवती अस्पताल में भर्ती, युवक की मौत ने बढ़ाए सवाल

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Dhanbad News: धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में हुई एक रहस्यमय घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कोटालडीह गांव की रहने वाली 22 वर्षीय सरस्वती कुमारी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जबकि उसके साथ मौजूद युवक श्रीकांत कुमार की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, सरस्वती कुमारी रविवार शाम अपने परिचित श्रीकांत कुमार के साथ बिना परिजनों को बताए घर से निकल गई थी. बताया जा रहा है कि दोनों महुदा क्षेत्र पहुंचे थे. इसी दौरान अज्ञात परिस्थितियों में दोनों किसी हादसे का शिकार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मियों और पुलिस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया.
सोमवार को घायल सरस्वती कुमारी को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) में भर्ती कराया गया. अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, उसके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है और उसका उपचार जारी है. वहीं, हादसे में घायल हुए श्रीकांत कुमार की मौत हो चुकी है.
युवती के पिता ने बताया कि उन्हें अस्पताल से फोन कर घटना की जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसके साथ गया युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा. फिलहाल घटना रहस्य बनी हुई है. दोनों रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंचे, हादसा कैसे हुआ और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा