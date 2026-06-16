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Dhanbad News: प्रेमी युगल के साथ क्या हुआ? युवती अस्पताल में भर्ती, युवक की मौत ने बढ़ाए सवाल

Dhanbad News: धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में एक रहस्यमय घटना में 22 वर्षीय सरस्वती कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि उनके साथ मौजूद युवक श्रीकांत कुमार की मौत हो गई. युवती का इलाज SNMMCH में चल रहा है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:44 AM IST
Dhanbad News: प्रेमी युगल के साथ क्या हुआ? युवती अस्पताल में भर्ती, युवक की मौत ने बढ़ाए सवाल
Image Credit: Dhanbad News: प्रेमी युगल के साथ क्या हुआ? युवती अस्पताल में भर्ती, युवक की मौत ने बढ़ाए सवाल

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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