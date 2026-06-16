/Dhanbad News: प्रेमी युगल के साथ क्या हुआ? युवती अस्पताल में भर्ती, युवक की मौत ने बढ़ाए सवाल

युवती के पिता ने बताया कि उन्हें अस्पताल से फोन कर घटना की जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसके साथ गया युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा. फिलहाल घटना रहस्य बनी हुई है. दोनों रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंचे, हादसा कैसे हुआ और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.