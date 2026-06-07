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Dhanbad News: निरसा के कुएं से मिलीं जानवरों के अवशेषों से भरी 4 बोरियां, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Dhanbad News: धनबाद के निरसा के डांगापाड़ा गांव में कुएं से चार संदिग्ध बोरियां बरामद हुईं है. बोरियों में जानवरों के अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:39 PM IST
Dhanbad News: निरसा के कुएं से मिलीं जानवरों के अवशेषों से भरी 4 बोरियां, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Dhanbad News: निरसा के कुएं से मिलीं जानवरों के अवशेषों से भरी 4 बोरियां, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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