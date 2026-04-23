Dhanbad News: स्कूल बना शराबियों का अड्डा, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा खतरे में

धनबाद (कतरास): कोयलांचल के धनबाद जिले से एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहाँ बच्चों के भविष्य को संवारने वाला 'शिक्षा का मंदिर' असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बनता जा रहा है. कतरास थाना क्षेत्र के पंचगढ़ी बाजार स्थित रेलवे मध्य विद्यालय इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है. स्कूल के ठीक बाहर दिनभर शराबियों का मेला लगा रहता है, जिससे न केवल विद्यालय की गरिमा धूमिल हो रही है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

हैरानी की बात यह है कि जिस जगह यह सब हो रहा है, वहां से कतरास थाना महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है. स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक सरकारी शराब दुकान स्थित है, जो इस पूरी समस्या की जड़ बनी हुई है. शराब दुकान पास होने के कारण सुबह से ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा स्कूल के बाहर शुरू हो जाता है. शराबी न केवल रास्ते को बाधित करते हैं, बल्कि भद्दी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने में भारी शर्मिंदगी और डर का सामना करना पड़ता है.

गंदगी की स्थिति इतनी भयावह है कि बाजार के दुकानदार और स्थानीय लोग स्कूल परिसर को ही डस्टबिन समझ बैठे हैं. स्कूल के चारों ओर कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे उठने वाली दुर्गंध से बच्चों का क्लास में बैठना मुश्किल हो गया है. शिक्षकों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बाद स्थिति और भी बदतर हो जाती है. रात के अंधेरे में शराबी स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और वहां बैठकर शराब पीते हैं. सुबह स्कूल खुलने पर क्लासरूम के बाहर और परिसर में शराब की खाली बोतलें और गंदगी बिखरी मिलती है.

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इस बदहाल स्थिति को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों में भारी गुस्सा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. सवाल यह उठता है कि अगर स्कूल परिसर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शराब दुकान को वहां से नहीं हटाया गया और कचरा फेंकने वालों पर लगाम नहीं कसी गई, तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे.