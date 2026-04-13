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धनबाद: NH-19 पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार ने बुजुर्ग महिला को 200 फीट तक घसीटा, मौके पर मौत

Dhanbad News: धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में एनएच-19 पर तेज रफ्तार कार ने 70 वर्षीय मालती मुर्मू को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि कार महिला को करीब 200 फीट तक घसीटते हुए दूसरे ओपी क्षेत्र तक ले गई. घटना के बाद चालक फरार हो गया, जबकि गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:27 AM IST

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धनबाद: NH-19 पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार ने बुजुर्ग महिला को 200 फीट तक घसीटा, मौके पर मौत
धनबाद: NH-19 पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार ने बुजुर्ग महिला को 200 फीट तक घसीटा, मौके पर मौत

Dhanbad News: धनबाद जिले के मैथन ओपी क्षेत्र स्थित एनएच-19 पर रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से लगभग 70 वर्षीय मालती मुर्मू की मौके पर ही भयावह मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब वह सड़क पार कर रही थीं. हादसा इतना गंभीर था कि इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है और लोगों में दहशत के साथ आक्रोश का माहौल भी बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे महिला को जोरदार टक्कर लगी. टक्कर के बाद भी चालक नहीं रुका और वाहन करीब 200 फीट तक महिला को घसीटता हुआ ले गया. हादसा इतना भयावह था कि महिला का शरीर दो हिस्सों में बंट गया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे. बताया जा रहा है कि दुर्घटना मैथन ओपी क्षेत्र में हुई, लेकिन कार शव को घसीटते हुए गलफरबाड़ी ओपी क्षेत्र तक ले गई.

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घटना के बाद चालक कार को जगदंबा पेट्रोल पंप के पास छोड़कर फरार हो गया. हादसे की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और गुस्से में आकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं.

मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा और दोषी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है. प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

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