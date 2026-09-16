/धनबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़, UP का अपराधी सागर घायल, 2 गिरफ्तार और 2 फरार

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धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है. हाथबाड़ी स्थित आनंद वाटिका के समीप हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से उत्तर प्रदेश का रहने वाला शूटर सागर उर्फ शिबू घायल हो गया है. घायल अपराधी को इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला सागर उर्फ शिबू अपने चार साथियों के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से निरसा पहुंचा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर इलाके में छापेमारी अभियान शुरू किया. पुलिस सूचना के बाद एक्टिव हो गई. अलग-अलग क्षेत्रो में छापेमारी सर्च अभियान चलाया गया. एक अपराधी शिबू उर्फ सागर का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया. जबकि, दो को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, दो अन्य भागने में सफल हो गए.
फरार दोनों अपराधी की गिरफ्तारी के लिय छापेमारी कर रही है. अभियान का नेतृत्व निरसा SDPO लिलेश्वर महतो कर रहे थे. इसी दौरान हाथबाड़ी के आनंद वाटिका के समीप पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली अपराधी के दोनों पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घायल अपराधी में धनबाद में वर्ष 2017 में हुए डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या कांड का आरोपित रहा है. साथ ही यह जमशेदपुर में हुए हत्याकांड में भी वांक्षित है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अपराधी किस बड़ी वारदात को अंजाम देने निरसा पहुंचा था और उसके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि 5 अपराधी में 1 का हाफ एनकाउंटर हुआ है. दो को गिरफ्तार किया गया है और 2 फरार हुए अपराधी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.