/धनबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़, UP का अपराधी सागर घायल, 2 गिरफ्तार और 2 फरार

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घायल अपराधी में धनबाद में वर्ष 2017 में हुए डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या कांड का आरोपित रहा है. साथ ही यह जमशेदपुर में हुए हत्याकांड में भी वांक्षित है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अपराधी किस बड़ी वारदात को अंजाम देने निरसा पहुंचा था और उसके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि 5 अपराधी में 1 का हाफ एनकाउंटर हुआ है. दो को गिरफ्तार किया गया है और 2 फरार हुए अपराधी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.