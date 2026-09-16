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धनबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़, UP का अपराधी सागर घायल, 2 गिरफ्तार और 2 फरार

Dhanbad Encounter: धनबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ बुधवार को हो गई. इस दौरान उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी सागर घायल हो गया. पुलिस ने मुठभेड़ को दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार हो गए.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:16 PM IST
धनबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़, UP का अपराधी सागर घायल, 2 गिरफ्तार और 2 फरार
Image Credit: धनबाद में यूपी के शूटर के दोनों पैरों में लगी गोली, दो साथी दबोचे गए (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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