/दुबई भागने की कोशिश नाकाम: प्रिंस खान का भाई बंटी खान कोलकाता से गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर कराया परेड

राज्य चुनें
धनबाद पुलिस को कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. प्रिंस खान के भाई बंटी खान को धनबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बंटी खान फर्जी दस्तावेजों के सहारे दुबई भागने की तैयारी में था. अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़कर विदेश निकल पाता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. वहीं, धनबाद में गैंगस्टर के भाई के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सड़क पर परेड कराया.
धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ में कराई परेड
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बैंक मोड़ थाना में पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, बंटी खान पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की. एसएसपी ने कहा कि बंटी खान के निशानदेही पर पर उस जगह बंटी खान को ले जाएगी, ताकि गैंग संचालन से जुड़े हथियार समेत बाकी सामान बरामद किया जा सके.
एयरपोर्ट पहुंचने से पहले धनबाद पुलिस ने कोलकाता से दबोचा
बंटी खान के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भागने की तैयारी में था. पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से वैध और फर्जी पासपोर्ट और वीजा बरामद हुए हैं. पूछताछ के बाद गिरोह के रंगदारी नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.
पासपोर्ट-वीजा के साथ धराया बंटी खान
धनबाद पुलिस इससे पहले प्रिंस खान गिरोह के गुर्गे मेजर उर्फ सैफी को भी कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था. अब बंटी खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विदेश में सक्रिय प्रिंस खान गिरोह के नेटवर्क और उसके वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को खंगालने में जुट गई है. पुलिस बंटी खान को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है.