/दुबई भागने की कोशिश नाकाम: प्रिंस खान का भाई बंटी खान कोलकाता से गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर कराया परेड

धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ में कराई परेड

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बैंक मोड़ थाना में पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, बंटी खान पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की. एसएसपी ने कहा कि बंटी खान के निशानदेही पर पर उस जगह बंटी खान को ले जाएगी, ताकि गैंग संचालन से जुड़े हथियार समेत बाकी सामान बरामद किया जा सके.