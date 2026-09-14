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दुबई भागने की कोशिश नाकाम: प्रिंस खान का भाई बंटी खान कोलकाता से गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर कराया परेड

धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के भाई बंटी खान को कोलकाता से गिरफ्तार किया है. वह दुबई भागने की फिराक में था. पुलिस ने बैंक मोड़ से ले जाने के क्रम बंटी खान को परेड कराया.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:13 PM IST
दुबई भागने की कोशिश नाकाम: प्रिंस खान का भाई बंटी खान कोलकाता से गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर कराया परेड
Image Credit: प्रिंस खान का भाई बंटी खान कोलकाता से गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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