/विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पस्त हुआ नेटवर्क

कोयलांचल की धरती पर कभी वासेपुर की गलियों से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान आज पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. प्रिंस खान विदेश में बैठकर धनबाद समेत पूरे झारखंड के अलग-अलग इलाकों में रंगदारी और आपराधिक गतिविधियों का नेटवर्क संचालित करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, धनबाद पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है. हाल के दिनों में प्रिंस खान ने धनबाद सांसद और निरसा विधायक को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे चुकी है. इसका का नतीजा है पुलिस गैंगस्टर के घर वासेपुर में कई बार कुर्की का इश्तिहार चस्पा किया. इतना ही नहीं यहां तक बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है, इससे आम लोग भी पुलिस के कार्रवाई की सहारना की है और लोगों का कहना है कि जिले में अपराध में कमी देखने को मिल रही है.