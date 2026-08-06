/विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पस्त हुआ नेटवर्क

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कोयलांचल की धरती पर कभी वासेपुर की गलियों से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान आज पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. प्रिंस खान विदेश में बैठकर धनबाद समेत पूरे झारखंड के अलग-अलग इलाकों में रंगदारी और आपराधिक गतिविधियों का नेटवर्क संचालित करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, धनबाद पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है. हाल के दिनों में प्रिंस खान ने धनबाद सांसद और निरसा विधायक को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे चुकी है. इसका का नतीजा है पुलिस गैंगस्टर के घर वासेपुर में कई बार कुर्की का इश्तिहार चस्पा किया. इतना ही नहीं यहां तक बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है, इससे आम लोग भी पुलिस के कार्रवाई की सहारना की है और लोगों का कहना है कि जिले में अपराध में कमी देखने को मिल रही है.
पुलिस के अनुसार, प्रिंस खान पर धनबाद समेत राज्य के कई इलाकों में रंगदारी और हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है. वह विदेश में बैठकर फोन के माध्यम से कारोबारियों और नेताओं के साथ ही अन्य लोगों से रंगदारी की मांग करता है. वहीं, प्रिंस खान के आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस अब तक उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस की कार्रवाई में कुछ अपराधियों के मारे जाने की भी बात सामने आई है. पुलिस का दावा है कि लगातार कार्रवाई से गैंग के नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है, जिस वजह से प्रिंस खान का नेटवर्क कमजोर हो गया है.
धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराधी जिस भाषा में बात करेंगे, पुलिस उसी भाषा में जवाब देगी. एसएसपी के इस बयान से साफ है कि संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है.
धनबाद पहुंचे बोकारो कोयला परिक्षेत्र के आईजी शैलेन्द्र सिन्हा ने भी धनबाद पुलिस की कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद पुलिस अच्छा काम कर रही है और हाल के दिनों में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की है.
इधर, प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई को और आगे बढ़ाने की तैयारी है. उसके प्रत्यर्पण को लेकर सरकार और संबंधित विभागों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि विदेश में बैठकर आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले इस आरोपी को कानून के शिकंजे में लाया जा सके. फिलहाल, धनबाद पुलिस की नजर प्रिंस खान के नेटवर्क और उसके सहयोगियों पर है. पुलिस का दावा है कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.