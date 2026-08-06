Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पस्त हुआ नेटवर्क

विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पस्त हुआ नेटवर्क

धनबाद के वासेपुर का डॉन प्रिंस खान विदेश में बैठकर झारखंड में गैंग चला रहा है. हालांकि, पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए अपना शिकंजा कस लिया है. वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से उसका नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:43 PM IST
विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पस्त हुआ नेटवर्क
Image Credit: (Z News) वासेपुर में बुलडोजर कार्रवाई

About the Author

Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाला अभय है JPSC धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी
2
3
4
5