धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त: एनुअल चार्ज और फीस वृद्धि के लिए नए नियम लागू

Dhanbad News: धनबाद में निजी स्कूलों द्वारा “मेंटेनेंस चार्ज” और “एनुअल चार्ज” के नाम पर री-एडमिशन फीस वसूले जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है. अभिभावकों में इस मनमानी वसूली को लेकर गहरा आक्रोश है। कई अभिभावक और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मिले और लिखित शिकायत दर्ज कराई. उनका आरोप है कि स्कूल लगातार अलग-अलग शुल्कों के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं, जिससे आम अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. इस शिकायत के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सांसद, सभी विधायक, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि और जिले के सभी निजी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए.

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त रोक लगाने की मांग रखी. विधायक राज सिन्हा, अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एनुअल चार्ज के नाम पर मनमानी वसूली किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि स्कूल किसी भी स्थिति में किताबें, ड्रेस या अन्य शैक्षणिक सामग्री केवल अपने या चिन्हित दुकानों से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में ऑडिट प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की भी बात रखी.

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वहीं दूसरी ओर बैठक में शामिल स्कूल प्रिंसिपलों ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि विद्यालय के संचालन, रखरखाव और विकास कार्यों के लिए एनुअल चार्ज जरूरी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद भी देखने को मिले.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल को एनुअल चार्ज के नाम पर 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही किसी भी स्कूल को किताब, ड्रेस या अन्य सामग्री की बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि साल में दो बार स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा, जिसमें उनके खर्चों की गहन जांच होगी. इसके अलावा एक निगरानी कमिटी का गठन भी किया जाएगा जो पूरी व्यवस्था पर नजर रखेगी. फिलहाल इस फैसले के बाद अभिभावकों को राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन जमीन पर इसका असर देखने का इंतजार अभी बाकी है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा