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धनबाद रेल मंडल एक बार फिर बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल, माल ढुलाई में भी अव्वल

Dhanbad Railway: माल ढुलाई के क्षेत्र में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है. इस वित्तीय वर्ष में धनबाद रेल मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:21 PM IST

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धनबाद रेल मंडल एक बार फिर बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल
धनबाद रेल मंडल एक बार फिर बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल

Dhanbad Railway Division: मंडल रेल इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियों और प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी शेयर की. इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई, यात्री सुविधाओं, संरक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

उन्होंने बताया कि माल ढुलाई के क्षेत्र में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है. इस वित्तीय वर्ष में धनबाद रेल मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. बिलासपुर रेल मंडल 194.05 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ दूसरे स्थान पर रहा. 

वहीं, कमाई के मामले में भी धनबाद रेल मंडल ने देश में अपनी बादशाहत कायम रखी. इस वर्ष धनबाद रेल मंडल ने कुल 23,773.24 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिससे यह देश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल बन गया. बिलासपुर मंडल 23,645.34 करोड़ रुपये की आय के साथ दूसरे स्थान पर रहा. 

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यात्री सेवाओं की बात करें तो धनबाद रेल मंडल ने इस वर्ष 279.25 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया. यात्रियों से किराए के रूप में धनबाद रेल मंडल को 529.88 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.88 करोड़ रुपये अधिक है. 

बिना टिकट यात्रा और बिना बुक किए गए सामान के खिलाफ चलाए गए अभियान में मंडल को बड़ी सफलता मिली. कुल 364.19 हजार मामलों का पता लगाकर 21.97 करोड़ रुपये की वसूली की गई. इस अवसर पर मंडल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे.

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

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