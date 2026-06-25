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धनबाद: SAIL चासनाला में आधी रात को सबस्टेशन में घुसकर कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई, आक्रोशित कर्मियों ने ठप किया काम

Dhanbad News: SAIL के चासनाला इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर मारपीट और लूटपाट के आरोपों के बाद SAIL कर्मचारियों ने विरोध में काम रोक दिया है. चार युवकों पर देर रात EME विभाग के सब स्टेशन पर हमला करने का आरोप है. यह घटना CCTV में कैद हो गई है और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:19 PM IST
धनबाद: SAIL चासनाला में आधी रात को सबस्टेशन में घुसकर कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई, आक्रोशित कर्मियों ने ठप किया काम
Image Credit: सेल चासनाला विद्युत सब स्टेशन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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