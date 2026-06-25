सत्यजीत राय की बेरहमी से पिटाई

इस हमले में सत्यजीत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए SAIL अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरों के अनुसार, यह पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई है. आरोप है कि कांद्रा के चार युवकों ने सत्यजीत की बेरहमी से पिटाई की, लात-घूंसे मारे और फिर उनकी सोने की चेन व मोबाइल फोन छीनकर मौके से भाग गए. इस घटना से SAIL के कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी आक्रोश है.