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धनबाद के पाथरडीह पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित SAIL चासनाला EME डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना के बाद भारी आक्रोश फैल गया है. इस घटना के विरोध में SAIL के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम रोक दिया है और प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, आधी रात के करीब चार युवक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सत्यजीत राय के साथ मारपीट की.
सत्यजीत राय की बेरहमी से पिटाई
इस हमले में सत्यजीत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए SAIL अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरों के अनुसार, यह पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई है. आरोप है कि कांद्रा के चार युवकों ने सत्यजीत की बेरहमी से पिटाई की, लात-घूंसे मारे और फिर उनकी सोने की चेन व मोबाइल फोन छीनकर मौके से भाग गए. इस घटना से SAIL के कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी आक्रोश है.
सुरक्षा को लेकर डर का माहौल
कर्मचारियों ने कामकाज का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कर्मियों का कहना है कि इस तरह की घटना से सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया है. सेल प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है. कर्मचारियों ने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा
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