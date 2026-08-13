/धनबाद में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम

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Dhanbad road accident: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-32 स्थित शाखाटांड़ रेल क्रॉसिंग के समीप तेज रफ्ताोंर स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोग आनन-फानन में घायल साइकिल सवार को नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान ढांगी निवासी आनंद के रूप में हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को फरार स्कार्पियो वाहन को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया. हालांकि, परिजन और ग्रामीण शव को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए और NH-32 पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया. परिजनों ने मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने और हादसे के बाद फरार हुए स्कार्पियो वाहन को पकड़ने की मांग की.
मामले की जानकारी मिलने पर बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कू भी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. वहीं, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने कहा कि NH-32 के शाखाटांड़ रेल क्रॉसिंग के समीप आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कार्पियो चालक ने साइकिल सवार को जानबूझकर टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. उन्होंने कहा कि मृतक अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, इसलिए परिवार को सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए.
सुभाष रवानी ने पुलिस से फरार वाहन चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि NH-32 स्थित रेल क्रॉसिंग की समस्या को लेकर DRM से कई बार बातचीत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है. वहीं, सीओ गिरजानंद किस्कू ने बताया कि स्कार्पियो की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हुई है. मृतक के आश्रितों को विभाग की ओर से सरकारी सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि NH-32 के इस रेल क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है.