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धनबाद में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम

Dhanbad road accident: धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित शाखाटांड़ रेल क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार आनंद को कुचल दिया. हादसे में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को NH-32 पर रखकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे के साथ फरार वाहन को पकड़ने की मांग की.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:24 AM IST
धनबाद में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम
Image Credit: धनबाद में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम (zee media)

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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