/धनबाद में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने साइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम

सुभाष रवानी ने पुलिस से फरार वाहन चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि NH-32 स्थित रेल क्रॉसिंग की समस्या को लेकर DRM से कई बार बातचीत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है. वहीं, सीओ गिरजानंद किस्कू ने बताया कि स्कार्पियो की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हुई है. मृतक के आश्रितों को विभाग की ओर से सरकारी सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि NH-32 के इस रेल क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है.