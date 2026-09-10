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धनबाद में भू-धसान से मासूम की मौत: BCCL दफ्तर के बाहर शव रखकर 12 घंटे से धरना, मुआवजा और पुनर्वास की मांग

धनबाद के सिजुआ में जमीन धंसने की घटना में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार धरने पर हैं. वे 12 घंटे से शव के साथ BCCL एरिया-5 ऑफिस के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने मैनेजमेंट पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 10, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:00 AM IST
धनबाद में भू-धसान से मासूम की मौत: BCCL दफ्तर के बाहर शव रखकर 12 घंटे से धरना, मुआवजा और पुनर्वास की मांग
Image Credit: BCCL दफ्तर के बाहर शव रखकर 12 घंटे से धरना (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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