/धनबाद में भू-धसान से मासूम की मौत: BCCL दफ्तर के बाहर शव रखकर 12 घंटे से धरना, मुआवजा और पुनर्वास की मांग

धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के सिजुआ 10 नंबर में मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को हुए भीषण भू-धसान की घटना के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. भू-धसान में कई घर जमींदोज हो गए थे, जबकि हादसे में 12 वर्षीय किशोर विक्रम की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने करीब 14 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध जताया था. पोस्टमार्टम के बाद मृतक किशोर का शव लेकर परिजन और स्थानीय नेता BCCL एरिया-5 के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. करीब 12 घंटे से शव के साथ धरना जारी है. परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और प्रभावित परिवारों का सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कराया जाए.