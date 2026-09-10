/धनबाद में भू-धसान से मासूम की मौत: BCCL दफ्तर के बाहर शव रखकर 12 घंटे से धरना, मुआवजा और पुनर्वास की मांग

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धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के सिजुआ 10 नंबर में मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को हुए भीषण भू-धसान की घटना के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. भू-धसान में कई घर जमींदोज हो गए थे, जबकि हादसे में 12 वर्षीय किशोर विक्रम की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने करीब 14 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध जताया था. पोस्टमार्टम के बाद मृतक किशोर का शव लेकर परिजन और स्थानीय नेता BCCL एरिया-5 के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. करीब 12 घंटे से शव के साथ धरना जारी है. परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और प्रभावित परिवारों का सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कराया जाए.
बेटे की मौत से सदमे में परिवार
सिजुआ 10 नंबर में मंगलवार को हुए भू-धसान ने एक परिवार का 12 वर्षीय चिराग छीन लिया. हादसे के बाद से ही स्थानीय लोगों में BCCL प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी है. पोस्टमार्टम के बाद विक्रम का शव जैसे ही परिजन लेकर BCCL एरिया-5 कार्यालय पहुंचे, वहां मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया गया. परिजनों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजे और पुनर्वास को लेकर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. मृतक के पिता भीम बहादुर उर्फ गुड्डू ने कहा कि बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. उन्होंने प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की है. साथ ही, घटना को लेकर BCCL एरिया-5 प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.
दोहरी नीति अपनाने का आरोप
वहीं, कांग्रेस नेता अशोक प्रकाश लाल ने BCCL प्रबंधन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में एक जैसी घटनाओं में मुआवजे को लेकर अलग-अलग नीति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, प्रभावित परिवारों को नियोजन और जरेडा के तहत सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की. अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के जिला महामंत्री मनोज कुमार ने भी प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की. उनका कहना है कि BCCL के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह की घटनाओं में 10 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में उसी प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए.
अवैध माइनिंग भी हादसे की वजह
धरना दे रहे लोगों ने इलाके में लंबे समय से चल रही कथित अवैध माइनिंग को भी हादसे की वजह बताया है और इसके लिए BCCL प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मुआवजे को लेकर मंगलवार को BCCL प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता विफल हो गई थी. अब तक प्रबंधन की ओर से धरनास्थल पर वार्ता के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आया है. फिलहाल मृतक किशोर का शव रखकर परिजन और स्थानीय नेता आंदोलन पर बैठे हैं. मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पुनर्वास दिया जाए.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा