/धनबाद में कलयुगी बेटे की हैवानियत: BCCL में नौकरी के लिए 10 लाख की सुपारी देकर कराई पिता की हत्या, 3 गिरफ्तार

Dhanbad News: धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि BCCL में पिता की जगह नौकरी हासिल करने के लिए कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी. मामले में धनबाद के ग्रामीण SP एस. मोहम्मद याकूब ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून 2026 की सुबह करीब 4:45 बजे चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि चिटाही से बरोरा जाने वाली पीसीसी सड़क पर झाड़ी के पास एक शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बरोरा थाना कांड संख्या 31/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई.