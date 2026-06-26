/धनबाद में कलयुगी बेटे की हैवानियत: BCCL में नौकरी के लिए 10 लाख की सुपारी देकर कराई पिता की हत्या, 3 गिरफ्तार

राज्य चुनें
Dhanbad News: धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि BCCL में पिता की जगह नौकरी हासिल करने के लिए कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी. मामले में धनबाद के ग्रामीण SP एस. मोहम्मद याकूब ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून 2026 की सुबह करीब 4:45 बजे चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि चिटाही से बरोरा जाने वाली पीसीसी सड़क पर झाड़ी के पास एक शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बरोरा थाना कांड संख्या 31/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई.
मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण SP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया. टीम ने जांच के दौरान मृतक की पहचान तुलेश्वर नोनिया के रूप में की और हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.
पुलिस के अनुसार, मृतक के बेटे विजय नोनिया ने अपने ही पिता की हत्या के लिए अखिलेश मल्लाह और अमित कुमार सिंह को 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया खून लगा पत्थर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, खून लगे कपड़े, जूते-चप्पल, गमछा और मोबाइल फोन बरामद किया है.
गिरफ्तार आरोपियों में अखिलेश मल्लाह, अमित कुमार सिंह और मृतक का बेटा विजय नोनिया शामिल हैं. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.