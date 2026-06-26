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धनबाद में कलयुगी बेटे की हैवानियत: BCCL में नौकरी के लिए 10 लाख की सुपारी देकर कराई पिता की हत्या, 3 गिरफ्तार

Dhanbad News: धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. BCCL में अनुकंपा नौकरी पाने की लालच में बेटे ने ही पिता की 10 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाई. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:56 PM IST
धनबाद में कलयुगी बेटे की हैवानियत: BCCL में नौकरी के लिए 10 लाख की सुपारी देकर कराई पिता की हत्या, 3 गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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