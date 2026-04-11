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Prince Khan Dhanbad: भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, CBI के साथ हुई बैठक; धनबाद SSP ने दी बड़ी चेतावनी

Prince Khan Dhanbad: भगोड़े प्रिंस खान पर अब शिकंजा कस गया है. धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:01 PM IST

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भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा
भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा

Dhanbad News: धनबाद पुलिस ने भगोड़े अपराधी प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया. बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी समेत जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद रहे. क्राइम मीटिंग के दौरान लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. खास तौर पर धनबाद से फरार चल रहे अपराधी प्रिंस खान को लेकर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है. एसएसपी प्रभात कुमार ने भरोसा दिलाया कि प्रिंस खान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उसके नाम पर धमकी और अवैध वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस लगातार उसके सहयोगियों पर कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है.

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सीबीआई अधिकारियों के साथ भी बैठक 
साथ ही, प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है, जिससे जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है. व्यापारियों और आम जनता से अपील करते हुए एसएसपी ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. धनबाद पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है. जरूरत पड़ने पर लोग किसी भी समय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

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