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धनबाद स्टेशन रोड के नामी होटलों में परोसा जा रहा था 'जहर'! प्रतिबंधित केमिकल और चंपई रंग जब्त, मचा हड़कंप

Dhanbad News: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. स्टेशन रोड स्थित होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर छापेमारी के दौरान एक्सपायरी सामान, प्रतिबंधित केमिकल और खाद्य सामग्री का खुलासा हुआ.

Written By  Nitesh Kumar Mishra|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 11:23 AM IST

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धनबाद स्टेशन रोड के नामी होटलों में परोसा जा रहा था 'जहर'! प्रतिबंधित केमिकल और चंपई रंग जब्त, मचा हड़कंप
धनबाद स्टेशन रोड के नामी होटलों में परोसा जा रहा था 'जहर'! प्रतिबंधित केमिकल और चंपई रंग जब्त, मचा हड़कंप

Dhanbad News: धनबाद में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटखोरी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. DC के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान टीम ने 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' मोबाइल लैब की मदद से 140 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर ही लेकर उनकी जांच की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

जांच के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. कई नामी और स्थानीय दुकानों में एक्सपायरी डेट वाले पैकेट बंद सामान, सॉस और मसालों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था, जिसे टीम ने तुरंत जब्त कर लिया. अधिकारियों ने इन मामलों को गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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इतना ही नहीं, स्टेशन रोड की कई चाट और स्ट्रीट फूड दुकानों में छोले, चिकन और अन्य व्यंजनों को आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित और हानिकारक रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. यह मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर ही सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की.

डॉ. राजा कुमार के आदेश पर टीम ने सैकड़ों किलो दूषित, बासी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नाले में फेंककर नष्ट कर दिया. इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों के स्टॉक रजिस्टर, साफ-सफाई व्यवस्था और एक्सपायरी डेट के मानकों की गहन जांच की. जिन दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं था, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस बनवाने का अल्टीमेटम दिया गया है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

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