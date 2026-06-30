/धनबाद में चोरी-छिनतई गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 मोबाइल और दो बाइक समेत अन्य सामान बरामद

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Dhanbad News: धनबाद जिले के बलियापुर थाना पुलिस ने चोरी और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल फोन, सोने के आभूषण, दो मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है.
इस संबंध में सोमवार को धनबाद के सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून की रात बेलगड़िया इलाके में गश्ती के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलगड़िया फेज-2 स्थित तीन तल्ला पानी टंकी के पीछे झाड़ियों में कुछ युवक चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे हैं. सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों को जानकारी देते हुए छापेमारी की गई.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से सुमित कुमार निषाद, शहबाज अंसारी उर्फ छोटू अंसारी, रोहित कुमार रजक और रवि बाउरी को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान इनके पास से 8 मोबाइल फोन, सोने के गहने, दो होंडा शाइन मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए.
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वे अलग-अलग जगहों पर चैन, मोबाइल, लैपटॉप और पर्स की छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक्साइड बैटरी, माइक्रोटेक इन्वर्टर और मंगलसूत्र समेत अन्य सामान भी बरामद किया है. बलियापुर थाना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और पूर्व की घटनाओं की जानकारी जुटाने में लगी है.