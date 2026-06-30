/धनबाद में चोरी-छिनतई गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 मोबाइल और दो बाइक समेत अन्य सामान बरामद

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.