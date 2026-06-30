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धनबाद में चोरी-छिनतई गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 मोबाइल और दो बाइक समेत अन्य सामान बरामद

Dhanbad News: धनबाद के बलियापुर थाना पुलिस ने चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनके पास से 8 चोरी के मोबाइल, सोने के गहने, दो होंडा शाइन बाइक, इन्वर्टर, बैटरी समेत कई सामान बरामद किए हैं.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:23 AM IST
धनबाद में चोरी-छिनतई गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 मोबाइल और दो बाइक समेत अन्य सामान बरामद
Image Credit: धनबाद में चोरी-छिनतई गिरोह का पर्दाफाशSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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