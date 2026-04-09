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डिजिटल लूट या बड़ी लापरवाही? लातेहार-चतरा में गैस एजेंसियों की मनमानी, कालाबाजारी के आरोपों से गर्माया माहौल

Jharkhand News: लातेहार और चतरा जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं. बुकिंग के बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं हो रही, जबकि रिकॉर्ड में पहले ही सिलेंडर डिलीवर दिखाया जा रहा है. एजेंसियों पर लापरवाही और कालाबाजारी के आरोप लगे हैं, वहीं प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:14 AM IST

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डिजिटल लूट या बड़ी लापरवाही? लातेहार-चतरा में गैस एजेंसियों की मनमानी, कालाबाजारी के आरोपों से गर्माया माहौल
डिजिटल लूट या बड़ी लापरवाही? लातेहार-चतरा में गैस एजेंसियों की मनमानी, कालाबाजारी के आरोपों से गर्माया माहौल

Jharkhand News: लातेहार और चतरा जिलों में इन दिनों गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी जा रही है. इससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है और वे इसे एजेंसियों की लापरवाही या संभावित गड़बड़ी मान रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां लोगों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.

लातेहार जिले के चंदवा और बरवाड़ीह प्रखंड में स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. बरवाड़ीह में सिंह एचपी गैस एजेंसी की कार्यशैली को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के 15 दिन बाद भी उन्हें डिलीवरी नहीं मिल रही, जबकि सिस्टम में पहले ही डिलीवर दिखा दिया जाता है. वहीं चंदवा प्रखंड में श्री राम भारत गैस एजेंसी पर भी उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार कराने और समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगे हैं.

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इधर चतरा जिले में भी एलपीजी उपभोक्ता गैस संकट से जूझ रहे हैं. हंटरगंज प्रखंड स्थित प्रतापपुर इंद्रप्रस्थ एचपी गैस एजेंसी में आज विवाद उस समय बढ़ गया जब कई महीनों से गैस नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को बताया गया कि उनकी डिलीवरी पहले ही हो चुकी है. इसके बाद कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया.

पीड़ित उपभोक्ताओं का कहना है कि बिना OTP बताए ही उनके नाम पर गैस सिलेंडर डिलीवर दिखा दिया जा रहा है, जबकि उन्हें महीनों से गैस नहीं मिली है. कुछ लोगों ने तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक गैस नहीं मिलने की बात कही है. उपभोक्ताओं ने एजेंसी कर्मियों पर मिलीभगत कर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है. हालांकि एजेंसी संचालक कपिल पासवान ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गैस की डिलीवरी केवल OTP के माध्यम से ही की जाती है. उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी (लातेहार), धर्मेंद्र पाठक (चतरा)

 

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