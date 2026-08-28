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बोकारो Steel Plant के जर्जर क्वार्टर की 3 मंजिला इमारत जमींदोज, बाल-बाल बचे लोग

बोकारो में भरभरा बोकारो स्टील प्लांट की तीन मंजिला आवासीय बिल्डिंग गिर गई. कई लोग ऊपरी मंजिल में फंसे गए, जिन्हें नीचे उतारा गया. गनीमत यह रहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:52 PM IST
बोकारो Steel Plant के जर्जर क्वार्टर की 3 मंजिला इमारत जमींदोज, बाल-बाल बचे लोग
Image Credit: बोकारो बीएसएल क्वार्टर हादसा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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