/बोकारो Steel Plant के जर्जर क्वार्टर की 3 मंजिला इमारत जमींदोज, बाल-बाल बचे लोग

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झारखंड के बोकारो जिला में 28 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार को एक हादसा हो गया. यहां पर भरभरा कर बोकारो स्टील प्लांट की तीन मंजिला आवासीय बिल्डिंग गिर गई. इस हादसे में लोग बाल-बाल बच गए. कई लोग ऊपरी मंजिल में भी फंसे थे, जिन्हें नीचे उतारा गया.
बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन केवल करता है खानापूर्ति
बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में पहले भी कई घटना हो चुकी है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन इससे सीख न लेकर मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति का काम किया जाता है.
गनीमत यह रहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ
ध्यान दीजिएगा कि इन दिनों बोकारो स्टील प्लांट के क्वार्टरों में लगातार हादसा हो रहा है. शुक्रवार को बोकारो के सेक्टर 12 ई में क्वार्टर संख्या 1290 से 1296 तक वाले ब्लॉक के 6 आवास धराशाई होकर जमींदोज हो गए. गनीमत यह रहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. आवास गिरने के बाद ऊपर तले के लोग वहां फंस गए.
घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए
वहीं, घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए. इस दौरान वहां पहुंचे नगर सेवा के एक अधिकारी के पहुंचने पर जमकर हंगामा किया. लोगों का कहना है कि अगर यह ब्लॉक इतना ही जर्जर था, तो बीएसएल की ओर से जर्जर घोषित क्यों नहीं किया गया? और ना ही यहां के लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया.
साल 2024 में इसकी मरम्मत बीएसएल की तरफ से गई थी कार्रवाई
यह भी जान लीजिए स्थानीय लोगों के अनुसार, साल 2024 में इसकी मरम्मत बीएसएल की तरफ से कार्रवाई गई थी. बोकारो स्टील प्लांट के सेक्टर 12 और सेक्टर 8 के कई क्वार्टर जर्जर स्थिति में है और आए दिन घटना दुर्घटना होते रहते है.
बोकारो में भरभरा कर गिरी थी BSL क्वार्टर की सीढ़ी
8 जुलाई, 2026 को बोकारो के सेक्टर 6 में बड़ा हादसा हो गया था, जब BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिर गई थी. हालांकि, इस दौरान लोग बाल-बाल बच गए थे, लेकिन 12 लोग तीसरी मंजिल पर फंस गए थे. बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में दो परिवार के 12 लोग फंसे थे. नीचे से कनेक्शन कट गया था. मामला बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 डी का था.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा