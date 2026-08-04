/देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान शुरू: 1,000 किमी का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में

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देवघर और गुवाहाटी के बीच 4 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार से सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया. इंडिगो एयरलाइंस की ओर से शुरू की गई. यह सेवा फिलहाल सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी. इस नई उड़ान सेवा से झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होगा. साथ ही यात्रियों को समय की बड़ी बचत होगी.
झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होगा
निर्धारित समय के अनुसार, गुवाहाटी से विमान सुबह 9:25 बजे उड़ान भरकर 11:20 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेगा. वहीं, वापसी में विमान देवघर से 11:50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1:35 बजे गुवाहाटी पहुंचेगा. लगभग एक हजार किलोमीटर की दूरी अब महज दो घंटे में तय की जा सकेगी.
देवघर और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू होगी
इंडिगो की तरफ से शुरू की गई इस सेवा का शुरुआती किराया देवघर से गुवाहाटी के लिए 3649 रुपये निर्धारित किया गया है. हालांकि, हवाई टिकटों का किराया मांग और उपलब्धता के अनुसार बढ़ता या घटता रहेगा. देवघर और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.
पारंपरिक वाटर सैल्यूट देकर भव्य स्वागत किया गया
ठाकुर अनुकुलचंद्र के लाखों अनुयायी पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्हें अब देवघर स्थित सत्संग और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में काफी आसानी होगी. मंगलवार को गुवाहाटी से पहली उड़ान के देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर उसका पारंपरिक वाटर सैल्यूट देकर भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट परिसर में इस अवसर पर उत्साह का माहौल देखने को मिला.
देवघर से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों की संख्या 40 दर्ज की गई
इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर जौय बनर्जी ने कहा कि यह सेवा देवघर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और बाबा नगरी से जुड़ने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है. उन्होंने बताया कि पहले दिन गुवाहाटी से देवघर आने वाले यात्रियों की संख्या 48 रही, जबकि देवघर से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों की संख्या 40 दर्ज की गई. नई हवाई सेवा से पर्यटन, व्यापार, धार्मिक गतिविधियों और पूर्वोत्तर भारत के साथ देवघर की कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
रिपोर्ट: विकास राऊत