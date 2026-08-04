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देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान शुरू: 1,000 किमी का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में

Jharkhand News: देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है. अब यह हवाई सेवा शुरू होने से 1,000 किमी का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:14 PM IST
देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान शुरू: 1,000 किमी का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में
Image Credit: (Z News) देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान शुरू

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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