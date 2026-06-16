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झारखंड के धनबाद जिले के विकास को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. सांसद ने साफ कहा है कि धनबाद में चिड़ियाघर और हवाई अड्डे जैसी बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में विकास को लेकर इच्छाशक्ति का साफ अभाव है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है.
सांसद ढुल्लू महतो ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धनबाद के लिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग न मिलने के कारण ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं. उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में धनबाद के विकास को लेकर थोड़ी भी गंभीर होती, तो अब तक जमीन को चिन्हित कर इन बड़ी परियोजनाओं का काम शुरू कराया जा चुका होता. सांसद ने इन परियोजनाओं के फायदे गिनाते हुए कहा कि धनबाद में चिड़ियाघर बनने से यहां पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे.
परियोजनाओं की बारीकियों की जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि धनबाद में चिड़ियाघर के निर्माण के लिए करीब 100 एकड़ और एयरपोर्ट के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन की तत्काल आवश्यकता है. इसके अलावा धनबाद के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहां बड़े उद्योग स्थापित करने की भी सख्त जरूरत है, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े. लेकिन यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जमीन के अभाव में रुका पड़ा है. उन्होंने राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि जनहित और धनबाद के विकास को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जरूरी जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वर्षों से लटकी इन योजनाओं को रफ्तार मिल सके.