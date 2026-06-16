Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /धनबाद में एयरपोर्ट और जू को लेकर विवाद! सांसद ढुल्लू महतो का आरोप- जमीन देने में रोड़ा अटका रही राज्य सरकार

धनबाद में एयरपोर्ट और जू को लेकर विवाद! सांसद ढुल्लू महतो का आरोप- 'जमीन देने में रोड़ा अटका रही राज्य सरकार'

धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने झारखंड की राज्य सरकार पर क्षेत्र की विकास योजनाओं की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि धनबाद में चिड़ियाघर और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि राज्य सरकार इनके लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:56 PM IST
धनबाद में एयरपोर्ट और जू को लेकर विवाद! सांसद ढुल्लू महतो का आरोप- 'जमीन देने में रोड़ा अटका रही राज्य सरकार'
Image Credit: सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद

About the Author

Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'बीजेपी के 5-6 विधायक हमारे संपर्क में...', राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दावा
congress11 min ago
2
Santosh Suman35 min ago
3
Agriculture Minister Vijay Sinha1 hr ago
4
teachers protest1 hr ago
5
Shakti Yadav2 hrs ago