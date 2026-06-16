परियोजनाओं की बारीकियों की जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि धनबाद में चिड़ियाघर के निर्माण के लिए करीब 100 एकड़ और एयरपोर्ट के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन की तत्काल आवश्यकता है. इसके अलावा धनबाद के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहां बड़े उद्योग स्थापित करने की भी सख्त जरूरत है, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े. लेकिन यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जमीन के अभाव में रुका पड़ा है. उन्होंने राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि जनहित और धनबाद के विकास को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जरूरी जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वर्षों से लटकी इन योजनाओं को रफ्तार मिल सके.