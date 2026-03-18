दुमका में डॉ. तोगड़िया की हुंकार: बांग्लादेशियों को नहीं भगाया तो वे हमें भगा देंगे, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील

Dumka News: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने बुधवार को दुमका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मेरा झारखण्ड और उड़ीसा का प्रवास है और मैं चुनाव वाले राज्यों में जानेवाला नहीं हूं. उन्होंने कहा कि असम, बंगाल, उड़ीसा और झारखण्ड सहित पूरे उत्तर बिहार में बांग्लादेशी भरे हुए हैं. सबको नहीं भगाएंगे तो ये बांग्लादेशी इन राज्यों में रह रहे लोगों को भगा देंगे. सरकार और जनता को मिलकर बांग्लादेशियों को भगाना होगा. वे दुमका के यज्ञ मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने के बाद डॉ. तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत भी की और उसके बाद दुमका शहर में रोड शो किया. उन्होंने कहा कि मैंने बीते छह महीने से हिंदुस्तान के 250 जिले और 1500 प्रखंडों का दौरा शुरू किया है.

डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत के हर गांव में, शहर के हर मोहल्ले-टोले में, मंगलवार और शनिवार की शाम हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा सुनिश्चित करना तय किया गया है. उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से हिंदुओं की आवाज उठाई जाएगी.

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उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार में जो भी आए, वो हिंदुओं की रक्षा करे. उन्हें सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं रोजगार दे. हम हिंदुओं के लिए काम करते रहेंगे. हिंदुओं को संगठित होना जरूरी है. हिंदू बंटा, हिंदू कटा, इसलिए हिंदू एक रहें.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी, दुमका