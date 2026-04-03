Ranchi Crime: बिहार से रांची तक फैला नशे का जाल! ब्राउन शुगर के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

Ranchi Crime News: राजधानी रांची में नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. ब्राउन शुगर के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. दो तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर जप्त किया गया है. युवा पीढ़ी को जहर परोसने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था. रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधानसभा थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान पर छापेमारी कर ब्राउन शुगर के बड़े रैकेट का खुलासा किया है.

दो तस्करों को पुलिस ने दबोचा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों अरविंद कुमार और हरीश उरांव को गिरफ्तार किया है. छापेमारी में पुलिस ने 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद की है, जिसे शहर में सप्लाई किया जाना था. इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से एक अवैध हथियार और जिंदा गोली भी बरामद हुई है, जो इस नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है.

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युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का खेल

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये आरोपी ब्राउन शुगर की सप्लाई के लिए भाड़े पर लड़कों को रखते थे और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर पूरे शहर में नशे का जाल फैला रहे थे. हर पुड़िया 200 से 500 रुपये में बेची जाती थी, यानी युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर मोटी कमाई का खेल खेला जा रहा था. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 लाख 51 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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