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गिरिडीह में शराबियों का आतंक! एक्सीडेंट के बाद पिस्टल लहराकर भागे कार सवार, पुलिस ने खदेड़कर दबोचा

गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत बिहार के चार युवकों ने स्विफ्ट डिजायर कार से जमकर उत्पात मचाया. एक बाइक को टक्कर मारने के बाद ग्रामीणों को पिस्तौल दिखाकर डराया और भागने के दौरान दो और लोगों को जख्मी कर दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:38 PM IST

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गिरिडीह में शराबियों का आतंक
गिरिडीह में शराबियों का आतंक

झारखंड के गिरिडीह जिले में शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों द्वारा सड़क पर जमकर उत्पात मचाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने न केवल आम लोगों की जान जोखिम में डाली, बल्कि पुलिस को भी काफी देर तक छकाने का काम किया. पकड़े गए आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक नीले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार चार युवक पाल्मो की ओर से गिरिडीह की तरफ आ रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी युवक शराब के अत्यधिक नशे में थे. बंदरकुप्पी के पास उनकी कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए और भागने की कोशिश कर रही कार को घेर लिया. स्थानीय लोगों के बीच घिरते देख कार सवार युवकों ने अपना आपा खो दिया और माहौल को डराने के लिए अपनी दबंगई शुरू कर दी.

हादसे के बाद जब ग्रामीणों ने कार सवारों को पकड़ने का प्रयास किया, तो कार में मौजूद युवकों ने कथित तौर पर अपनी पिस्टल निकाल ली और उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया. हथियार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और डर के मारे लोग पीछे हट गए. इसी का फायदा उठाकर युवक कार लेकर तेजी से वहां से फरार हो गए. लोगों ने बिना समय गंवाए इस घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार का पीछा करना शुरू किया, जिसे देखकर युवकों ने वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी.

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भागने के क्रम में कार सवारों ने रास्ते में दो अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक लुका-छिपी चलती रही. अंततः पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी के समीप पुलिस ने कार को चारों तरफ से घेरकर रोकने में सफलता पाई. हालांकि, इस अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए कार में सवार दो युवक भागने में सफल रहे, जबकि दो अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पकड़े गए युवकों की पहचान बिहार के सीवान जिले के महाराजगंज निवासी नरेश सिंह और नितेश सिंह के रूप में हुई है.

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हिरासत में लिए गए युवकों में से एक इतना ज्यादा नशे में था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस को पीछे आता देख आरोपियों ने चलती कार से ही पिस्टल बाहर फेंक दी थी. मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पिस्टल की तलाश के लिए इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन फिलहाल कोई हथियार बरामद नहीं हो सका है. पुलिस कार की सघन तलाशी ले रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर फरार साथियों और हथियार के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

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