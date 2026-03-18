Giridih Crime: गिरिडीह सदर अस्पताल में शराबी सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले भी हो चुका है सस्पेंड

Giridih Crime: गिरिडीह के सदर अस्पताल में मंगलवार (17 मार्च) की रात नशे की हालत में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रंजीत यादव ने जमकर हंगामा किया. शराब के नशे में धुत जवान ने पुलिस, अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की. साथ ही, एंबुलेंस चालक को जबरन गाड़ी रोक कर उतार दिया. जवान की इस हरकत को देखकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया.

नशे की हालत में पहुंचा सिपाही

अस्पताल में जवान की हालत देखकर अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त जवान को कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल से हटाकर पुलिस लाइन भिजवाया. बताया जा रहा है कि रात में सिपाही रंजीत यादव नशे की हालत में पहुंचा और सबसे पहले एक एंबुलेंस चालक से गाड़ी में लाश होने की बात करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा. कुछ लोगों ने जवान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था.

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कर्मचारियों को देने लगा नसीहत

कुछ देर के बाद जवान अस्पताल में घुस गया और कर्मचारियों को नसीहत देने लगा. इसके बाद कुछ देर के लिए अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना. बाद में जवान ने अपना बीपी जांच कराने के लिए डॉक्टर के चेंबर में घुस गया. बता दें कि रंजीत यादव ने 6 महीने पहले भी समाहरणालय में ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद एसपी डॉ. बिमल कुमार ने उसे निलंबित कर दिया था.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

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