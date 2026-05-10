झारखंड में न वजीफा मिला, न पीने का साफ पानी... DSPMU ने फीस दोगुनी कर छात्रों की कमर तोड़ी, पढ़ें रिपोर्ट

Ranchi News: रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ( Dr. Shyama Prasad Mukherjee University) के कॉमर्स डिपार्टमेंट में UG और PG की फीस साल 2022 से लगभग दोगुनी कर दी गई है. इसके विरोध में छात्र कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक फीस में कोई कमी नहीं की गई है.

बीते दिन इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें वीसी, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कॉलेज प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे. लेकिन बैठक के बाद जब वीसी से छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे छोटा मुद्दा बताते हुए जवाब देने से बचते हुए रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा.

जब रजिस्ट्रार से सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और डीएसडब्ल्यू के पास भेज दिया. वहीं डीएसडब्ल्यू भी बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए. अब सवाल ये है कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ही इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं, तो आखिर छात्रों की बात कौन सुनेगा?

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कॉमर्स डिपार्टमेंट में करीब 2000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां पिछले 5 वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि भी नहीं मिली है, वहां फीस को दोगुना करना उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रहा है.

छात्र यह भी आरोप लगा रहे हैं कि फीस बढ़ने के बावजूद विश्वविद्यालय की बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं. गर्मी के मौसम में पंखे ठीक से काम नहीं करते, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, नलों से बदबूदार पानी आता है और शैक्षणिक सत्र भी लगातार लेट चल रहा है.

रिपोर्ट: उज्जवल मिश्रा

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