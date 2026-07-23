/DSPMU में भारी बवाल: दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सामूहिक अवकाश पर, छात्रों ने गेट का ताला तोड़ किया प्रदर्शन

स्थिति तब और बिगड़ गई, जब कॉलेज विभाग के मुख्य गेट पर लगाए गए ताले को छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़कर परिसर में प्रवेश कर लिया. इसके बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रहा है. उन्होंने नियुक्तियों, शोध कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए है.