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DSPMU में भारी बवाल: दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सामूहिक अवकाश पर, छात्रों ने गेट का ताला तोड़ किया प्रदर्शन

Ranchi News: रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में शिक्षक-कर्मचारी और छात्र आमने-सामने आ गए हैं. कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक-कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जबकि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:41 PM IST
DSPMU में भारी बवाल: दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सामूहिक अवकाश पर, छात्रों ने गेट का ताला तोड़ किया प्रदर्शन
Image Credit: DSPMU में भारी बवाल: दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सामूहिक अवकाश पर, छात्रों ने गेट का ताला तोड़ किया प्रदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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