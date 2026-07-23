/DSPMU में भारी बवाल: दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सामूहिक अवकाश पर, छात्रों ने गेट का ताला तोड़ किया प्रदर्शन

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Ranchi News: रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में शिक्षक-कर्मचारी और छात्र आमने-सामने आ गए हैं. दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक एवं कर्मचारियों ने 23 और 24 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है. वहीं, छात्र संगठन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों पक्षों के विरोध के बीच विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया है.
स्थिति तब और बिगड़ गई, जब कॉलेज विभाग के मुख्य गेट पर लगाए गए ताले को छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़कर परिसर में प्रवेश कर लिया. इसके बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रहा है. उन्होंने नियुक्तियों, शोध कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए है.
दूसरी ओर, शिक्षक और कर्मचारी प्रशासनिक भवन के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे है. उनका कहना है कि हाल के दिनों में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उसके विरोध में उन्होंने दो दिनों का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है. उनकी मांग है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
विश्वविद्यालय परिसर में दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से तनाव की स्थिति बनी रही. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस बल को परिसर में तैनात किया गया है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर रहा है.