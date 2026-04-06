Dumka News: जर्जर भवन और डर के साये में भविष्य, दुमका के दुधानी उर्दू प्राइमरी स्कूल की बदहाली देख कांप जाएगी रूह!

Dumka News: झारखंड की उप-राजधानी दुमका में शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है. सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि कई स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं. दुमका शहर से सटे दुधानी उर्दू प्राइमरी स्कूल की मौजूदा हालत परिसर के भीतर डर का माहौल पैदा करती है. यहां किसी भी पल कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है. फिर भी, जिला शिक्षा अधीक्षक केवल रटा-रटाया जवाब देते हैं और प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर कोरे आश्वासन ही देते हैं.

केवल सात छात्र और दो शिक्षक

दुमका शहर के ठीक बीचों-बीच स्थित दुधानी, एक मुस्लिम-बाहुल्य मोहल्ला है. यहां भारत की आज़ादी से पहले से स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं के अंदर केवल सात छात्र और दो शिक्षक ही मौजूद पाए गए. हालांकि यह इमारत काफी पुरानी है, फिर भी यह दो-मंजिला ढांचा है. शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर स्कूल की इमारत को बंद करने का आदेश दिया था और निर्देश दिया था कि इस संस्थान को किसी दूसरे स्कूल में मिला दिया जाए. हालांकि, जिस इमारत को विलय के लिए चुना गया था, वह और भी ज्यादा जर्जर हालत में पाई गई. हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है. शिक्षक इसी पुरानी इमारत में स्कूल चलाना जारी रखे हुए हैं. बिजली, पानी या यहां तक कि खाना बनाने के लिए रसोई जैसी किसी भी सुविधा से वंचित, इस जगह में एक कमरे के अलावा और कुछ नहीं है, जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं.

रोजाना क्लास में सिर्फ 6 से 7 छात्र ही आते हैं

स्कूल में कई बच्चों का दाखिला है, लेकिन रोजाना क्लास में सिर्फ 6 से 7 छात्र ही आते हैं. टीचरों को इस बात का दुख है कि यहां बच्चों के पास किताबें भी नहीं हैं. ऐसे में, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? स्कूल की इस बुरी हालत के बारे में बड़े अधिकारियों को कई बार लिखकर बताया गया है, फिर भी अब तक कोई सुधार का कदम नहीं उठाया गया है. नतीजतन, टीचरों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा डर के साए में रहना पड़ता है.

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जब स्कूल की टूटी-फूटी इमारत के बारे में पूछा गया, तो कई सालों पद पर बैठे जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि फंड की कमी है. हालांकि वे यह नहीं बता पाए कि स्कूल में अभी कितने टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माना कि टीचिंग स्टाफ की कमी है. शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, यह विभाग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है. इससे एक जरूरी सवाल उठता है. अगर शहर के ठीक बाहर बसे मुस्लिम-बहुल इलाके दुधानी में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब है, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जिले के गांवों में हालात कितने बुरे होंगे.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी