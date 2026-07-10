दुमका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फरार आरोपी बॉबी यादव उर्फ 'डेविल' के घर कुर्की जब्ती

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Dumka News: दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले की एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी बॉबी यादव उर्फ डेविल के घर पर न्यायालय के आदेश पर नगर थाना पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की. नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम इंदिरा नगर स्थित आरोपी के घर पहुंची और घर का चौखट, दरवाजा, बर्तन समेत अन्य घरेलू सामान जब्त कर थाना ले गई.
आरोपी बॉबी यादव लंबे समय से फरार चल रहा है. उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट और सम्मन जारी किया गया था, लेकिन बार-बार नोटिस के बावजूद वह निचली अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई.
यह मामला अक्टूबर 2021 का है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदिया गांव की एक युवती ने गांव के ही विकास केवट से प्रेम विवाह किया था. आरोप है कि विवाह के करीब एक माह बाद विकास केवट ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को बेदिया गांव के पास डंगाल में फेंक दिया गया था.
मृतका के मामा के बयान पर 18 अक्टूबर 2021 को मुफस्सिल थाना में विकास केवट, बॉबी यादव समेत सात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पति सहित तीन आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि बॉबी यादव हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार है. वारंट और सम्मन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया, जिसके तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की.
रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी