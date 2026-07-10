दुमका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फरार आरोपी बॉबी यादव उर्फ 'डेविल' के घर कुर्की जब्ती

मृतका के मामा के बयान पर 18 अक्टूबर 2021 को मुफस्सिल थाना में विकास केवट, बॉबी यादव समेत सात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पति सहित तीन आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि बॉबी यादव हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार है. वारंट और सम्मन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया, जिसके तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की.