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दुमका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फरार आरोपी बॉबी यादव उर्फ 'डेविल' के घर कुर्की जब्ती

Dumka News: दुमका के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फरार आरोपी बॉबी यादव उर्फ डेविल के घर पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की.आरोपी हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार था और वारंटके बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:15 PM IST
दुमका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फरार आरोपी बॉबी यादव उर्फ 'डेविल' के घर कुर्की जब्ती
Image Credit: दुमका में पुलिस की कार्रवाई: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फरार आरोपी के घर कुर्की Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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