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दुमका में विधायक के रसोइए की मौत से सनसनी, 9 लोगों पर FIR, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Dumka News: दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट स्थित जिला परिषद डाक बंगला में बीजेपी के जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया का शव फांसी के फंदे से लटका मिला था. मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:53 PM IST
दुमका में विधायक के रसोइए की मौत से सनसनी, 9 लोगों पर FIR, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: विधायक के रसोइया की मौत से सनसनी, 9 लोगों पर FIR, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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