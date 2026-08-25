/दुमका में विधायक के रसोइए की मौत से सनसनी, 9 लोगों पर FIR, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Dumka News: झारखंड के दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट बाजार के पास स्थित जिला परिषद के डाक बंगला में बीजेपी के जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुवंर के रसोइया का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. घटना के बाद से ही पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. शव मिलने के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई थी.



इस घटना की जांच के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने डाक बंगला पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए. वहीं, दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार भी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों क मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों को खुद भी जांच में शामिल किया जा रहा है.