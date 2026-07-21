/Durand Cup 2026: रांची में पहली बार डूरंड कप की मेजबानी, 26 जुलाई से मुकाबले, कल से मिलेंगे मुफ्त टिकट

Durand Cup 2026: देश के सबसे पुराने पुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबानी के लिए झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है. 26 जुलाई से शुरू होने वाले इस मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू सकर दिया है. पहली बार राजधानी रांची में पुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के आयोजित होने से खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है .