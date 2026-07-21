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Durand Cup 2026: रांची में पहली बार डूरंड कप की मेजबानी, 26 जुलाई से मुकाबले, कल से मिलेंगे मुफ्त टिकट

Durand Cup 2026: डूरंड कप 2026 की मेजबानी के लिए रांची पूरी तरह तैयार है. 26 जुलाई से शुरू होने वाले मुकाबलों से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और दर्शकों की सुविधाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 21, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:18 AM IST
Durand Cup 2026: रांची में पहली बार डूरंड कप की मेजबानी, 26 जुलाई से मुकाबले, कल से मिलेंगे मुफ्त टिकट
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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