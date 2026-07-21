/Durand Cup 2026: रांची में पहली बार डूरंड कप की मेजबानी, 26 जुलाई से मुकाबले, कल से मिलेंगे मुफ्त टिकट

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Durand Cup 2026: देश के सबसे पुराने पुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबानी के लिए झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है. 26 जुलाई से शुरू होने वाले इस मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू सकर दिया है. पहली बार राजधानी रांची में पुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के आयोजित होने से खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है .
इस आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और दर्शकों की सुविधाओं समेत सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
22 जुलाई से यानि कल से मोरहाबादी स्टेडियम परिसर में बनाए गए 12 काउंटरों के के जरिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त टिकट वितरित किए जाएंगे. टिकट प्राप्त करने के लिए दर्शकों को अपना वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है.
रांची में पहली बार डूरंड कप के आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. जिला प्रशासन का लक्ष्य फुटबॉल टूर्नामेंट का सफल आयोजन करना है. सुरक्षा से लेकर यातायात और दर्शकों की सुविधाओं तक सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.