/अवैध कोयला खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, रांची-धनबाद समेत कोलकाता में मारा छापा

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झारखंड में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई की. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज राजधानी रांची और धनबाद के अलावा कोलकाता में एक साथ छापा मारा. इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया. सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम ने नालंदा कॉटेज, सरायढेला स्थित एक अपार्टमेंट कतरास, टिकियापाड़ा, महुदा, लोयाबाद और झरिया समेत कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है.
सूत्रों के हवाले से जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आई है. उनमें कोयला कारोबारी पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह, हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, रोहित यादव, शबीर आलम और एलबी सिंह के करीबी रंजीत सिंह का नाम शामिल है. सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और पेन ड्राइव भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. फिलहाल, सभी ठिकानों पर ईडी की 25 टीम कार्रवाई कर रही है. जानकारी के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों की 25 अलग-अलग टीमें एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है.
कार्रवाई के दौरान एक कारोबारी के घर का दरवाजा नहीं खुलने पर ईडी की टीम सीढ़ी के सहारे अंदर दाखिल हुई. बताया जा रहा है कि ईडी की टीम घर और अन्य ठिकानों पर वित्तीय लेन-देन, डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेजों और कारोबारी गतिविधियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है. यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की जा रही है.
रिपोर्ट- नितेश मिश्रा
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