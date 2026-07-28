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अवैध कोयला खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, रांची-धनबाद समेत कोलकाता में मारा छापा

झारखंड में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई की. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज राजधानी रांची और धनबाद के अलावा कोलकाता में एक साथ छापा मारा. इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:28 AM IST
अवैध कोयला खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, रांची-धनबाद समेत कोलकाता में मारा छापा
Image Credit: अवैध कोयला खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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