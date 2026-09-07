/कोलकाता के चर्चित उर्दू अखबार से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, TMC सांसद से है कनेक्शन

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कोलकाता के चर्चित उर्दू अखबार अखबार-ए-मशरिक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि कोलकाता, दिल्ली और रांची में करीब सात जगहों पर उर्दू अखबार से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की. बताया जा रहा है कि इस अखबार पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री के प्रकाशन व प्रसार, बेहिसाब नकद लेन-देन और संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग के आरोप लगे हैं. इस अखबार का कनेक्शन TMC के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से बताया जा रहा है. ED की टीमों ने दिल्ली, कोलकाता और रांची में संबंधित परिसरों को खंगाला और दस्तावेजों समेत कई अहम सुराग जुटाने की कोशिश की.
सूत्रों ने बताया कि अखबार-ए-मशरिक के खिलाफ बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक FIR दर्ज की गई थी. इसी FIR को लेकर ईडी ने छापा मारा है. छापेमारी के दौरान ईडी की टीमें सांसद और अखबार प्रबंधन से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और लेनदेन के रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित फंड का स्रोत क्या था और उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया. इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है. फिलहाल, ED की ओर से छापेमारी को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
अखबार से नदीमुल हक का क्या है कनेक्शन?
मोहम्मद नदिमुल हक, टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं. उर्दू दैनिक अखबार-ए-मशरिक के वह डायरेक्टर बताए जा रहे हैं. अखबार की वेबसाइट के मुताबिक इसका प्रकाशन कोलकाता से होता है. इसके अलावा अखबार के कई दूसरे शहरों से भी संस्करण प्रकाशित होने की जानकारी सामने आती है.