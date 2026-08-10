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JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच में ED की एंट्री, मनी ट्रेल की जांच के लिए दर्ज की ECIR

JPSC 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है. ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ECIR दर्ज कर ली है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:17 AM IST
JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच में ED की एंट्री, मनी ट्रेल की जांच के लिए दर्ज की ECIR
Image Credit: JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच में ED की एंट्री (वीडियो ग्रैब)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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