/JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच में ED की एंट्री, मनी ट्रेल की जांच के लिए दर्ज की ECIR

सीआईडी पहले ही पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते से चार दौर की पूछताछ कर चुकी है. सोमवार को आयोग की सदस्य अजिता भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए तलब किया गया है. सीआईडी ने इस मामले में अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है. जांच के अनुसार, वह राज्य सरकार के एक कार्यालय में कार्यरत था और टीडीपीएल से भी जुड़ा हुआ था. उसे कथित सिंडिकेट का अहम कड़ी बताया जा रहा है. पूछताछ में परीक्षा संचालन और अभ्यर्थियों से जुड़े लेन-देन को लेकर कई जानकारियां सामने आने की बात कही गई है. जांच एजेंसियों के अनुसार, शुरुआती पड़ताल में करीब 40 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय नेटवर्क की आशंका सामने आई है. इसमें परीक्षा पास कराने और ओएमआर शीट में कथित हेरफेर के लिए रकम लिए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है.