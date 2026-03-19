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झारखंड में कब दिखेगा ईद का चांद? जानें आपके शहर में दीदार का सटीक समय

Eid ka Chand Time Today: रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद का यह पर्व पूरी तरह से चंद्रमा के निकलने पर तय होता है. झारखंड में 19 मार्च 2026 (गुरुवार) की शाम को चांद देखे जाने की उम्मीद है. आमतौर पर सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी क्षितिज पर थोड़ी ऊंचाई पर चांद के दीदार की सबसे अधिक संभावना होती है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 19, 2026, 05:06 PM IST
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झारखंड में कितने बजे दिखेगा ईद का चांद (File Photo)
झारखंड में कितने बजे दिखेगा ईद का चांद (File Photo)

Eid Moon Sighting Timing Jharkhand: मुस्लिम समुदायों में ईद-उल-फितर को लेकर उत्साह है. रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद का यह पर्व पूरी तरह से चंद्रमा के निकलने पर तय होता है. झारखंड में 19 मार्च 2026 (गुरुवार) की शाम को चांद देखे जाने की उम्मीद है.

शाम 6:15 से 6:45 बजे के बीच क वक्त
आमतौर पर सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी क्षितिज पर थोड़ी ऊंचाई पर चांद के दीदार की सबसे अधिक संभावना होती है. इसलिए ऊंचे स्थानों या खुली छतों से इसे देखना आसान होगा.

चांद दिखने पर कब होगी ईद
अगर 19 मार्च, 2026 गुरुवार की शाम को चांद नजर आ जाता है, तो झारखंड समेत पूरे प्रदेश में 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को ईद-उल-फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. यह दिन जुमे का भी होगा, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी.

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चांद न दिखने पर कब होगी ईद
वहीं, अगर धुंध या बादलों की वजह से 19 मार्च, 2026 को चांद नजर नहीं आता है, तो रमजान का महीना 30 दिनों का पूरा होगा. ऐसी स्थिति में ईद 21 मार्च 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी.

रांची के पहाड़ी मंदिर क्षेत्र, जमशेदपुर के मैंगो और साकची के खुले मैदान और धनबाद और हजारीबाग की ऊंची इमारतों या खुले इलाकों से चांद साफ नजर आ सकता है.

यह भी पढ़ें: इफ्तार पर आर-पार: लालू परिवार ने तोड़ी दशकों पुरानी परंपरा, BJP-JDU ने साधा निशाना

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Shailendra

  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

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