/गढ़वा में बारिश का कहर, सरस्वती नदी में बही बुजुर्ग महिला, रिहंद डैम से छूटा पानी तो सोन-कोयल उफान पर, रेड अलर्ट जारी

झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर से होकर गुजरने वाली सरस्वती नदी में 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार की अहले सुबह एक बुजुर्ग महिला के बह जाने की सूचना है. परिजनों ने महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. मौसम विभाग ने गढ़वा जिले के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में दो दिनों के लिए शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है. वहीं, कोयल, सोन और कनहर नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के ओबरा स्थित रिहंद डैम का चौथा फाटक खोले जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. गढ़वा डीसी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया.