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गढ़वा में बारिश का कहर, सरस्वती नदी में बही बुजुर्ग महिला, रिहंद डैम से छूटा पानी तो सोन-कोयल उफान पर, रेड अलर्ट जारी

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. यहां पर सरस्वती नदी में एक बुजुर्ग महिला बह गई. वहीं, रिहंद डैम से पानी छूटा, तो सोन-कोयल उफान पर हो जाएंगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:18 PM IST
गढ़वा में बारिश का कहर, सरस्वती नदी में बही बुजुर्ग महिला, रिहंद डैम से छूटा पानी तो सोन-कोयल उफान पर, रेड अलर्ट जारी
Image Credit: गढ़वा में बारिश का कहर (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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