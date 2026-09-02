/गढ़वा में बारिश का कहर, सरस्वती नदी में बही बुजुर्ग महिला, रिहंद डैम से छूटा पानी तो सोन-कोयल उफान पर, रेड अलर्ट जारी

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झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर से होकर गुजरने वाली सरस्वती नदी में 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार की अहले सुबह एक बुजुर्ग महिला के बह जाने की सूचना है. परिजनों ने महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. मौसम विभाग ने गढ़वा जिले के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में दो दिनों के लिए शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है. वहीं, कोयल, सोन और कनहर नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के ओबरा स्थित रिहंद डैम का चौथा फाटक खोले जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. गढ़वा डीसी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया.
बताया जा रहा है कि गढ़वा शहर के मंगल भवन इलाके से होकर गुजरने वाली सरस्वती नदी में एक बुजुर्ग महिला के बह जाने की सूचना मिली. जानकारी के अनुसार, महिला नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई. परिजनों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इधर, लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरे जिले में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के ओबरा स्थित रिहंद बांध का चौथा फाटक खोले जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए केतार, भवनाथपुर और खरौंधी प्रखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. संबंधित प्रखंडों के बीडीओ और थाना प्रभारियों ने बुधवार को सोन नदी से सटे विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को सतर्क किया.
वहीं, अधिकारियों ने परती, छाताकुंड, पाचाडुमर, खैरवा, कधवन और लोहरगाड़ा समेत सोन नदी के तटीय इलाकों का जायजा लिया. इस दौरान ग्रामीणों को सोन नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सचेत किया गया और नदी के किनारे नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मछली पकड़ने, नहाने या किसी अन्य काम से नदी में न जाएं और बच्चों को भी नदी की ओर जाने से रोकें.
गढ़वा डीसी पीएन मिश्रा ने जिले के अधिकारियों के साथ मझिआंव और कांडी इलाके का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कोयल और सोन नदी के आसपास के इलाकों का जायजा लेते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया. डीसी ने कहा कि रिहंद बांध का चौथा फाटक खोले जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने की अपील की. डीसी ने कहा कि ग्रामीण मछली पकड़ने, नहाने या किसी अन्य कार्य से नदी में न जाएं. बच्चों को नदी की ओर जाने से रोकें. पशुपालक भी अपने मवेशियों को नदी के किनारे न ले जाएं. नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दें. डीसी ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों को स्थानीय गोताखोरों को अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
वहीं, कुछ किसानों ने फसल बर्बाद होने को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी नाराजगी जताई. इस पर डीसी ने संबंधित अंचल अधिकारी को मौके की जांच कर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है. ग्रामीणों ने नदी के किनारे पक्के तटबंध के निर्माण का सुझाव भी दिया है. जिला प्रशासन ने कहा है कि बरसात के बाद इस प्रस्ताव पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा