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झारखंड सहित 16 राज्यों में चुनाव आयोग ने कर दिया एसआईआर का ऐलान, जानें पूरा डिटेल

भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है. तीसरे फेज में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा. तीसरे फेज में जिन राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें झारखंड के अलावा ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दमन और दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, दिल्ली, नगालैंड और त्रिपुरा आदि शामिल हैं.

यहां देखिए एसआईआर का पूरा शेड्यूल

1. झारखंड में एसआईआर की क्वालिफाइंग डेट 01 अक्टूबर, 2026 है.

2. 20 जून, 2026 से 29 जून, 2026 के बीच तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम होगा.

3. 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे और मतदाताओं के बारे में जानकारी लेंगे.

4. 29 जुलाई तक पोलिंग स्टेशनों का रेशनलाइजेशन होगा.

5. 5 अगस्त, 2026 को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा.

6. 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.

7. 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का समय नोटिस फेज के लिए रखा गया है. इस दौरान दावों और आपत्तियों का डिस्पोजल किया जाएगा.

8. 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा.