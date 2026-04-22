कोडरमा में हाथियों का खूनी खेल: मजदूर और एक मासूम को सूंड से पटक-पटक कर मार डाला, 27 दिनों में 7वीं मौत से हड़कंप

Kodarma News: कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जयनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले कंझियाडीह गांव की है, जहां कल रात एक हाथी ने ईंट भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर और एक बच्चे को कुचलकर मार डाला और तीन अन्य लोगों को घायल कर दिया. मारे गए लोगों की पहचान 32 साल के राजकुमार मांझी और 12 साल के लवकुश मांझी के रूप में हुई है. ये दोनों ही बिहार के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे. वहीं, इस घटना में घायल हुए लोगों में राजकुमार मांझी की पत्नी गौरी देवी, लवकुश मांझी की मां कारी देवी और उनका डेढ़ साल का बेटा शामिल हैं.

इधर-उधर भागने लगे लोग

मिली जानकारी के अनुसार, कंझीयाडीह में बीती रात हाथियों का झुंड ईंट के भट्टे पर पहुंचा और इनके मिट्टी के मकान को तहश-नहस करना शुरू कर दिया. हाथियों के हमले की जानकारी मिलते ही भट्टे पर काम करने वाले लोग इधर-उधर भागने लगे. इसी क्रम में डेढ़ महीने का बच्चा झोपड़ी में ही फंस गया, जिसे निकालने के क्रम में हांथी ने हमला कर दिया, जबकी 12 वर्षीय बच्चा भागने के क्रम में हथियों के झुंड के बीच जा पहुंचा, जिसे हाथियों ने सूंढ़ से पटक-पटक कर उसे मार डाला.

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लवकुश के शरीर के चिथड़े उड़ गए

हाथियों के झुंड ने लवकुश को इतनी बेरहमी से पटका कि लवकुश के शरीर के चिथड़े उड़ गए. घटना के बाद लोग वन विभाग के खिलाफ आक्रोश में है. पिछले 27 दिनों में हाथियों ने अब तक 7 लोगों को कुचलकर मार डाला है, जबकि हाथी के हमले से तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं. वन विभाग के खदेड़े जाने के बाद हाथी कभी जयनगर, तो कभी डोमचांच तो कभी कोडरमा घाटी के जंगलों में पहुंच जाता है. दिन के वक्त हाथी जंगलों में ही आराम करता है, लेकिन रात के समय रिहाईसी इलाकों में घुसकर तांडव मचाना शुरू कर देता है, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल है.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा