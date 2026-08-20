/हजारीबाग में रातभर चला गजराज का तांडव! टाटीझरिया के 3 गांवों में तोड़ी बाउंड्री, मक्का और केला की फसलें रौंदी

हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है. पिछले एक सप्ताह से लगातार जारी गजराज के तांडव से इलाका दहल उठा है और ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया है. रात हाथियों ने तीन गांवों में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि किसानों की महीनों की गाढ़ी कमाई पल भर में मिट्टी में मिल गई. हाथियों के झुंड ने दूधमटिया, केसड़ा और खंभवा के बंशी इलाके में ग्रामीणों की संपत्ति और फसलों को तहस-नहस कर दिया. दूधमटिया में हाथियों ने रामेश्वर यादव की मक्का, लाहर, बादाम की फसल रौंदने के साथ-साथ तार की चारदीवारी भी तोड़ दी. इसके अलावा टहल यादव का मक्का, ईख और तार की जाली, तुलसी यादव, किशोर यादव, संतोष यादव तथा मनोज यादव की बाउंड्री और मक्के की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया.