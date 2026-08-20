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हजारीबाग में रातभर चला गजराज का तांडव! टाटीझरिया के 3 गांवों में तोड़ी बाउंड्री, मक्का और केला की फसलें रौंदी

हजारीबाग के टाटीझरिया में हाथियों की भारी तबाही देखने को मिली. यहां के तीन गांवों में हाथियों के झुंड ने किसानों के लाखों का नुकसान कर दिया है. ग्रामीण रातभर हाथियों को भगाते नजर आए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:29 PM IST
हजारीबाग में रातभर चला गजराज का तांडव! टाटीझरिया के 3 गांवों में तोड़ी बाउंड्री, मक्का और केला की फसलें रौंदी
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) हजारीबाग- टाटीझरिया में हाथियों का भारी उत्पात

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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